Taekwondo: Campeones del Líbano coronados

El Campeonato de Cinturón Negro Taekwondo del Líbano reunió a 210 participantes en el Club Mont La Salle de Ain Saadé. Los combates tuvieron lugar durante dos días en dos zonas. Mont La Salle terminó en la parte superior de la clasificación masculina y femenina adulta. El club de Anwar ganó la posición de las mujeres adultas, mientras que Antranik Antélias ganó la posición de los chicos. El concurso abarcaba cuatro categorías y formaba parte del programa nacional de la Federación Libanesa para el año 2026.

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El Campeonato de Cinturón Negro Taekwondo del Líbano reunió a 210 participantes en el Club Mont La Salle de Ain Saadé. El concurso 2026 tuvo lugar durante dos días y se refería a hombres, mujeres, niños y niñas.

Mont La Salle ganó dos de las cuatro clasificaciones del club. El club de acogida terminó primero en hombres y niñas. Anwar ganó en mujeres, mientras que Antranik Antelias ocupó el primer lugar en niños.

Taekwondo: cuatro rankings por clubs

Entre los hombres, Mont La Salle anotó 33 puntos. Antranik Antélias terminó segundo con 19 puntos, por delante de Al-Liwaa Al-Rafid, tercero con 12 puntos.

La clasificación femenina adulta era más estrecha. Anwar ganó con 17 puntos, por delante del Mont La Salle, que ganó 16. La Academia de Combatientes ocupó el tercer lugar con 10 puntos.

Entre los chicos, Antranik Antélias terminó primero con 30 puntos. Mont La Salle siguió con 27 puntos, luego Antranik Sin el-Fil con 11 puntos.

Entre las chicas, Mont La Salle anotó 22 puntos. Antranik Antélias ocupó el segundo lugar con 17 puntos, por delante del Cuerpo de Oro, tercero con 16 puntos.

Los ganadores de las categorías de adultos

En las categorías de hombres, Michael Dib ganó menos de 54 kg y Marc El-Mir menos de 58 kg. Anthony Naufal ganó los menores de 63 kg, mientras que Élie El-Hayek ganó los menores de 68 kg.

Ahmad Farhat terminó primero de menos de 74 kg y Kevin Sawwan de menos de 80 kg. Yamen Faraj ganó los menores de 87 kg. Charbel Kyrillos se impuso a más de 87 kg.

Entre las mujeres, María Ibrahim ganó menos de 46 kg y Dana El-Andari ganó menos de 49 kg. Raya Chouli ganó los menos de 53 kg. Yasmina Abu Daher se impuso a menos de 57 kg.

Rebecca Kiameh terminó primero en menos de 62 kg. Carla Boustany ha ganado los menos de 67 kg, Lynn Kanj los menores de 73 kg y Léa Hachache los más de 73 kg.

Dos áreas de combate en Mont La Salle

La Federación Libanesa de Taekwondo organizó reuniones sobre dos zonas de combate. Su presidente, Habib Zarifé, y varios funcionarios federales asistieron al concurso, con líderes del club y familias.

Michel Majdalani, jefe de la comisión de arbitraje kyorugi, dirigió la lucha. También estuvo presente el delegado técnico Daniel Khorassandjian. Los árbitros internacionales y nacionales proporcionaron orientación sobre las diversas categorías.

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