BYD e INEOS han abierto negociaciones exclusivas para la fábrica de Moscú. La venta queda por concluir y la producción del 4×4 podría continuar a mediano plazo.

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El fabricante chino BYD y británico INEOS Automotive confirmaron el martes 24 de noviembre negociaciones exclusivas sobre la reanudación de la fábrica de Hambach en Moselle. BYD quiere producir vehículos para motoristas europeos. Pero la venta no se concluye: el comprador potencial ha de celebrar consultas con representantes del personal y no ha anunciado ningún calendario de producción.

De Smart a Grenadier, una fábrica en transición

El sitio Mosellan ha montado durante mucho tiempo el Smart. El Estado había acompañado su traslado de Daimler a INEOS, formalizado en enero de 2021. El grupo británico lo hizo el sitio de producción de su 4×4 Grenadier, luego el intendente de recogida. Esta vez, la eventual transición a BYD coexistiría, al menos por un período de transición, el programa industrial del comprador y los vehículos del vendedor.

INEOS afirma que el granadier y el intendente seguirían produciendo en Hambach a mediano plazo si la venta tuviera éxito. El grupo está preparando una producción paralela de ambos modelos en los Estados Unidos a partir de 2028 en adelante. Dijo que preseleccionó varios sitios sin detener el implante. Este anuncio separado no establece la fecha final para la producción de 4×4 en Moselle.

Los compromisos de Hambach siguen siendo especificados

BYD dice que quiere mantener la actividad industrial y preservar los empleos locales. Sin embargo, su comunicado no especifica el volumen de producción ni los puestos de trabajo correspondientes y no designa ningún modelo. Por lo tanto, para los empleados y proveedores, la cuestión es menos si el sitio ha encontrado un posible propietario que conocer el momento de las nuevas líneas y las garantías que acompañarían la toma de posesión. Ni el precio de la asignación propuesta ni la fecha de firma son públicos.

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