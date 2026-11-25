El gobierno sudanés rechazó la oferta de Aby Ahmed el miércoles para acoger un diálogo entre las partes en la guerra. Khartoum impugna la neutralidad de Addis Abeba, que afirma querer dar lugar a fuerzas militares, dirigentes políticos y civiles. El refusal no cierra la puerta a ninguna mediación externa.

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El Gobierno sudanés rechazó el miércoles 25 de noviembre la propuesta del Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, de acoger conversaciones sobre la guerra en Sudán. Khartoum cree que Etiopía no ofrece las garantías necesarias de neutralidad. Addis Abeba propuso reunir a los agentes militares, políticos y civiles sudaneses para tratar de poner fin a los combates.

Khartoum pide que Etiopía sea excluida como mediadora

En su comunicado, el Gobierno del Sudán afirma que el lugar de las negociaciones, su agenda y la elección de un mediador deben ser decididos por las propias partes sudanesas. El orador insta a la Unión Africana y a otros agentes internacionales a que eliminen a Etiopía de los arreglos para acoger o facilitar el diálogo.

Khartoum reitera sus acusaciones de que Etiopía ha apoyado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que han estado luchando contra el ejército sudanés desde abril de 2023. He also claims that drones were launched from Ethiopian territory against the Sudan and calls for an independent investigation. The release does not provide any new evidence to establish these allegations. El Sudán ya había formulado acusaciones a ese respecto a principios de noviembre.

Una oferta de bienvenida, no conversaciones iniciadas

Al presentar su iniciativa esta semana, Abiy Ahmed dijo que quería trabajar con todas las partes sin dar ninguna preferencia. Sugiere que Etiopía acoja y facilite los intercambios, al tiempo que dice que el Sudán debe decidir sobre los resultados del proceso. La oferta incluía acuerdos de transición, pero no preveía un calendario convenido para las negociaciones o una cesación del fuego.

The Sudanese refusal targets Ethiopia as a host or facilitator. No significa que Jartum excluya ningún enfoque internacional. Por otra parte, excluye este marco específico, porque no está de acuerdo con una de las partes directamente interesadas.

Los combates siguen alejando a los civiles

The United Nations reported on Monday that more than 6,400 people had reportedly fled the village of Abu Ghalib, West Kordofan, on 20 and 21 November. Su coordinador humanitario en Sudán, Denise Brown, pidió la protección del personal y las instalaciones humanitarias. Esta información documenta las consecuencias de la guerra para los civiles; No permiten resolver los cargos entre Jartum y Addis Abeba.

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