Los eurodiputados adoptaron el texto de autorización para un préstamo de protección social y remitieron al comité a la tecnología digital. Un tercer préstamo para la reconstrucción ya está en desembolso. La comparación muestra cómo distinguir la votación, el efecto, los pagos y los resultados.

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El 12 de noviembre, los diputados del Líbano aprobaron el proyecto de ley que autorizaba un préstamo para la protección social, pero remitieron el proyecto de ley sobre la transformación digital al comité. Sin embargo, el Banco Mundial aprobó tanto la financiación el mismo día, en enero. Un tercer préstamo para la reconstrucción ya está en desembolso. Los tres archivos muestran lo que las cantidades anunciadas no dicen: quién aprobó el préstamo, en qué etapa es y qué fue realmente pagado o entregado.

Tres préstamos al Líbano, misma fecha de comparación

El estado financiero del Banco Mundial al 31 de octubre compara las tres líneas en dólares. Sus datos preceden al período de sesiones del 12 de noviembre y por lo tanto no pueden medir sus efectos. Las decisiones del Parlamento dan otra información: establecen el estado de la autorización libanesa, no el estado de los pagos.

Proyecto Crédito aprobado Declaración al 31 de octubre Último paso documentado en los documentos consultados Transformación digital 150 MILLONES DE DÓLARES Signed; no disbursements posted Se remite a los comités el 12 de noviembre; el 19 de diciembre. Protección social 200 MILLONES Signed; no disbursements posted Proyecto de ley de autorización aprobado en sesión plenaria el 12 de noviembre; no hay pruebas de que se produzcan efectos o pagos en virtud de este nuevo préstamo en los documentos consultados. Reconstrucción (LEAP) 250 MILLONES DE DÓLARES 4,41 millones de dólares desembolsados Los montos se incluyen en el plan de adquisiciones revisado en noviembre; el total de los dibujos no mide los patios aprobados.

Digital: un contrato firmado, un texto siempre en comité

El Banco Mundial aprobó los 150 millones de dólares el 26 de enero de 2026. El acuerdo fue firmado el 10 de agosto, según la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 12 de noviembre, la Sala remitió la autorización, transmitida por el Decreto 3953, a los comités. El 19o Comité de Tecnología de la Información examinó los arreglos de reunión y desembolso. No aprueba el proyecto y deja el texto a los comités conjuntos a los que se ha remitido.

The opinion of the National Human Rights Commission states that the file submitted to it did not contain the full text of several documents to which the contract refers. Entre ellas figuran el manual de aplicación y los documentos sobre los desembolsos y las adquisiciones. La Comisión no concluye que estos documentos no existan. El aviso permite distinguir entre la existencia de un contrato firmado y la posibilidad de que el lector verifique las condiciones de su aplicación.

Protección social: un voto no indica un pago a las familias

El Banco Mundial aprobó el préstamo de 200 millones de dólares el 26 de enero. El comité parlamentario competente aprobó el proyecto de ley el 13 de julio. El informe del 12 de noviembre redacta la votación plenaria sobre el texto transmitido por el Decreto 3228. La financiación debe apoyar el sistema de protección social, incluido el desarrollo del registro DAEM, ya utilizado en el programa AMAN. El voto no prueba que una familia haya recibido un pago de este nuevo préstamo. Tampoco se puede inferir que los pagos en virtud de otros esquemas han detenido.

El Banco Mundial está vigilando por separado el antiguo proyecto de red de seguridad de emergencia y el nuevo préstamo. Un pago realizado en el marco del antiguo plan no puede servir como prueba de que el nuevo préstamo ha entrado en vigor. Para verificar este paso, se requiere un aviso de tomar efecto o una tarjeta de crédito actualizada. Para documentar el resultado social, se requiere una declaración agregada de los pagos y receptores atribuibles al programa adecuado.

Reconstrucción: fondos dibujados, trabajo para ser chequeado por sorteo

La línea IBRD98410 del préstamo LEAP, aprobada en junio de 2025, es la única de las tres que registraron una cantidad desembolsada al 31 de octubre: aproximadamente $4.41 millones. El plan de adquisiciones distingue entre estimaciones, procedimientos y contratos. Incluye, por ejemplo, la rehabilitación de las escuelas públicas utilizadas como refugios. El hecho de que un procedimiento se indique « en progreso » en el plan no establece que la escuela ha reabierto.

Un préstamo hace una cantidad disponible en condiciones. Un desembolso indica que parte de este préstamo se hizo. Un contrato identifica una intervención y su recibo establece que ha sido entregado. Agregar las cantidades de estos diferentes pasos puede contar el doble de la misma cantidad. El siguiente punto de comparación tendrá que cubrir el mismo préstamo y documentos fechados: nueva línea de desembolso, contrato firmado, y luego documentar la apertura de un servicio o la recepción de obras.

Cover: World Bank building H in Washington, D.C., photographed in 2013. Archivo de imágenes, no un sitio de construcción en Líbano. G0T0 / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Libnanews de vestir.

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