Joseph Aoun quiere una presencia de la bandera de la ONU después de la FPNUL. Sin embargo, los arreglos futuros no incluirían las mismas misiones, mando y financiación.

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Con los parlamentarios franceses el 24 de noviembre, el Presidente Joseph Aoun pidió que se evitara el vacío después de la FPNUL y que se colocara cualquier fuerza de reemplazo bajo la bandera de las Naciones Unidas, con la resolución 1701 como referencia. Esta es una posición libanesa, no un nuevo mandato aprobado en Nueva York. La fórmula dice qué autoridad internacional es partidaria de Beirut; Aún no dice quién dará órdenes, quién pagará o qué puede hacer la misión.

Una resolución no siempre se refiere a una fuerza de la ONU

El Consejo de Seguridad podrá decidir establecer una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. También puede autorizar un mecanismo que sea responsabilidad de un Estado, coalición o organización regional. En este segundo caso, la autorización es ONU, pero el comando no es necesariamente ONU. Una misión observadora podrá informar a la Organización sin los medios de una fuerza de interposición. Estas distinciones son más importantes que el nombre elegido para la sucesión.

En el primer modelo, el Consejo define las tareas y su duración. Las Naciones Unidas organizan la misión y buscan contribuciones del personal de los Estados: no tiene un ejército permanente. Si los países se comprometen a traer equipos o vehículos, esto todavía no es un despliegue. Las respectivas responsabilidades de la misión y del Líbano también deben aclararse con las autoridades libanesas.

Nuevo presupuesto, no transferencia de la cuenta de la FPNUL

Para una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la Asamblea General votará por los medios y asignará los gastos entre los Estados Miembros. Por consiguiente, el Consejo de Seguridad no vota únicamente sobre las consignaciones necesarias. Por el contrario, una fuerza externa autorizada por el Consejo no recibe automáticamente un presupuesto de mantenimiento de la paz: los Estados u organizaciones que lo cometan deben determinar cómo se financiará.

Esta diferencia afecta la continuidad del sistema. El personal puede ser prometido durante unos meses sin la misma financiación para el transporte, la traducción o el enlace. Y los créditos de retirada de la FPNUL no son créditos iniciales para un sucesor.

La resolución 1701 sigue en vigor; las tareas deben redactarse

En la resolución 2790 se prevé la cesación de las operaciones de la FPNUL al 31 de diciembre de 2026 y la retirada gradual del año siguiente, con funciones limitadas durante esa fase. No deroga la resolución 1701; Tampoco crea una nueva misión. Por consiguiente, la presencia de personal de las Naciones Unidas en 2027 durante el retiro no significará que se hayan ampliado las operaciones actuales.

En Beirut, el mantenimiento del enlace con las partes, la vigilancia de los incidentes y el acceso humanitario son una de las funciones que las autoridades quieren prevenir la desaparición. Según el hecho de que se encomiende a una misión la identificación de incidentes, su verificación o apoyo in situ al ejército libanés, el personal y los medios que se planifican difieren. El siguiente documento que juzgará la sucesión no será una declaración en su bandera, sino un mandato que indica quién le da órdenes, a quien es responsable y qué tareas puede realizar.

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