Más allá del video filmado en la escuela, las restricciones de viaje complican el acceso a la atención, el agua y los suministros. En Debel, un convoy que llega no significa que la carretera siga abierta.

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La transmisión del 22 de noviembre de un video filmado en la escuela pública de Debel puso a esta aldea fronteriza del sur del Líbano en el corazón de una controversia. En su respuesta, el municipio recordó un problema mucho menos visible: las personas han estado viviendo durante meses bajo la presencia militar israelí, con movimientos restringidos. Para aquellos que optan por quedarse, el reto es poder cuidarse a sí mismos, suministrar y enviar a sus hijos a la escuela sin depender de un pasaje excepcional.

Un convoy pasajero no garantiza el siguiente

Dos operaciones de trabajo oriental ilustran esta diferencia. En abril, la asociación anunció la llegada a Debel de un camión que transportaba 30 toneladas de alimentos e higiene, después de dos semanas sin convoy. La FPNUL lo escoltó. On 20 July, on the other convoy organized by the association turned around without reaching Debel, Ain Ebel or Rmeich. Estos episodios no dan el estado actual de las carreteras; muestran que el paso de una entrega no garantiza la continuidad del suministro.

El 28 de julio, una misión dirigida por el coordinador humanitario de las Naciones Unidas en el Líbano visitó estas tres localidades. Los intercambios con las autoridades y los residentes pusieron de relieve las dificultades para acceder al agua, la salud y la educación, así como los medios de vida perturbados. La observación se refería a toda la visita: no permite cuantificar las necesidades de Debel solo o saber qué servicios funcionan hoy.

Agua y medicamentos, pero también el derecho a circular

A principios de noviembre, Debel, Rmeich, Ain Ebel, Quuzah y Alma al-Shaab presentaron sus necesidades en Bkerkeh. Sus municipios citaron agua, electricidad, comunicaciones y acceso al combustible, medicamentos y alimentos. Una entrega puede traer reservas; no reemplaza la reparación de red ni el acceso continuo a la atención. En el Sur, estas condiciones afectan tanto a las familias que quedan atrás como a las que planean regresar.

Tras la publicación del vídeo, el municipio de Debel explicó que la visita no se había organizado con la escuela y que la elección de los residentes para quedarse no significaba que aceptaran la ocupación. The right to remain at home and to return in secure conditions raise different questions. En ambos casos, los signos tangibles a seguir son la regularidad de las entregas, la disponibilidad de servicios y la posibilidad de moverse, no la mera presencia de habitantes en la imagen.

Acceso humanitario a la prueba post-FINUL

El Primer Ministro Nawaf Salam pidió que se reflexionara sobre una presencia internacional después de la FPNUL para preservar, entre otras cosas, el acceso humanitario de Debel y las aldeas vecinas. La aplicación todavía no establece un mecanismo o un calendario. Para los habitantes, el desafío es precisamente lo que sustituirá, cuando sea posible, la coordinación que ha permitido llegar a ciertos partos. Una fórmula que mantiene una presencia internacional sin definir cómo el alivio llegará a las aldeas no responderá a esa pregunta.

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