En Zahlé, una rifa mencionada por Al-Akhbar pone de relieve las reglas de las cámaras de comercio. El consejo mezcla a miembros elegidos y nombrados por decreto, pero elige a su propio presidente. El texto legal también distingue las vacaciones y la disolución. No se puede realizar ningún cambio real sin los actos oficiales correspondientes.

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In Zahlé, the information on a possible change at the head of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture highlights an essential distinction: appointing directors does not mean appointing the president. El sistema jurídico combina la representación elegida, el nombramiento por decreto y la elección interna de la Mesa.

En su edición del 17 de noviembre,Al-Akhbar se refiere a un proyecto para reformar la gestión de la SalaEsta información sigue siendo la del periódico: no se ha identificado ningún acto oficial correspondiente en los documentos consultados. Por lo tanto, resulta imposible anunciar un nombramiento efectivo o una irregularidad legalmente establecida.

Concursos Salim Aoun habiendo aceptado una cita

In a right of reply published by Al-Akhbar on 18 November 2026 (page 5), in reaction to his previous article on the Zahlé Chamber, MP Salim Aoun denied having approved the appointment solution. Señaló que, en una reunión con el Ministro y dos de sus colegas, había defendido en cambio una enmienda a la ley, seguida de elecciones.

Agregó que los participantes no discutieron ni propusieron nombres. También culpa al periódico por no ponerse en contacto con él por recoger su posición y por reportar sólo una presentación incompleta, según él. Por lo tanto, esta respuesta especifica su oposición a la solución de nombramientos; no constituye el anuncio de una enmienda legislativa adoptada o de una elección llamada.

Dos modos de acceso al consejo

Eldecreto-ley No 36, de 5 de agosto de 1967, publicado por el Centro Universitario Libanés de Informática Jurídicaorganiza cámaras de comercio. El artículo 23 divide los puestos de la Junta de Directores en dos categorías. La Asamblea General elige por votación secreta dos tercios. El tercio restante es nombrado por decreto, a propuesta del Ministro de Economía. El texto establece que la elección precede a la orden de nombramiento.

Esta combinación no otorga al Ministro autoridad general para designar a todos los funcionarios. Debe hacerse una distinción entre la propuesta ministerial, el decreto por el que se designan directores y las funciones de asignación de votos dentro del Consejo. Presentar estos tres pasos como un único « nombramiento » borraría una diferencia decisiva.

La Presidencia informa a un voto interno

El artículo 31 dispone que el Consejo elegirá entre sus miembros, por votación secreta, un presidente, dos vicepresidentes y un tesorero. Juntos forman la oficina de la habitación. Por lo tanto, un director designado puede participar en el funcionamiento de este órgano sin su admisión a la junta que le dé automáticamente la silla.

El reemplazo temporal o relacionado con la renuncia sigue sujeto a otra regla. De conformidad con la regla 34, en caso de ausencia, desplazamiento o renuncia del Presidente, sus poderes serán transferidos al Vicepresidente más antiguo y luego al otro Vicepresidente si es necesario. Si el Presidente y los dos Vicepresidentes están ausentes, la Junta seleccionará de entre sus miembros a la persona encargada de la Presidencia.

Las vacaciones no tienen el mismo efecto

El artículo 26 también distingue los puestos vacantes: para un miembro elegido, remitirá el primer suplente de la última votación; para un miembro nombrado, en el nombramiento de un sustituto. En él se prevén nuevas elecciones generales y nombramientos cuando el número de funcionarios sea inferior a la mitad del número previsto.

Este umbral debe ser leído precisamente. Un consejo reducido a exactamente la mitad de sus miembros no es, por este solo, en la situación « menos de la mitad » descrita en este artículo. Sin embargo, esto no afecta a las demás condiciones operativas ni a la validez de una decisión determinada.

Por último, el artículo 39 prevé la posibilidad de disolución del Decreto-Ley o de las leyes generales: se llevará a cabo por decreto, a propuesta del Ministro, con la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de dos meses.

Para evaluar el caso de Zahlé, es necesario, por tanto, tener acceso a la composición oficial del consejo, los actos que registran las vacantes y las decisiones de sustitución. Sin estos documentos, la explicación de las reglas ilumina el debate, pero no reemplaza la determinación de hechos.

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