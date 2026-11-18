NASA planea detener la colección científica del satélite Terra el 1 de diciembre de 2026, antes de su extinción completa en enero de 2027. Lanzado el 18 de diciembre de 1999 para una misión de seis años, el observatorio siguió las interacciones entre la atmósfera, los continentes y los océanos durante casi 27 años. El anuncio de 17 noviembre actualiza un calendario previsto para 2027. Los archivos permanecerán disponibles gratuitamente, mientras que la preparación para el final de la misión debe incluir una reducción de la órbita.

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Terra dejará de reunir datos científicos el 1 de diciembre de 2026, anuncia a la NASA en un comunicado de prensa el 17 de noviembre. El Organismo tiene previsto cerrar todos los sistemas de satélites en enero de 2027.Esta decisión concluye una misión de observación de la Tierra lanzada en diciembre de 1999 y diseñada originalmente durante seis años.

Dos pasos, no una parada ya alcanzada

El calendario distingue el final de las observaciones del desmantelamiento completo. Entre ellos, los equipos deben utilizar el combustible restante para bajar la órbita y luego extinguir. La NASA invoca el envejecimiento de los sistemas y la deriva orbital del avión. Su anuncio no da una fecha de entrada atmosférica: detener los instrumentos por lo tanto no significa una caída inmediata del satélite.

Este calendario del 17 de noviembre es el comunicado específico más reciente al final de Terra. Una nota todavía contenida en un registro histórico de la NASA, publicado el 29 de diciembre de 2025, preveía el fin de las actividades científicas en febrero de 2027. Esta antigua proyección debe distinguirse ahora de los plazos anunciados para Diciembre 2026 y Enero 2027, sin transponerlos a los otros satélites de la flota.

Casi 27 años para observar un planeta vinculado

Terra despegó el 18 de diciembre de 1999 de Vandenberg, California. Después de las verificaciones y maniobras iniciales, se unió a su órbita de trabajo el 24 de febrero de 2000. En la parada anunciada de las observaciones, se perderá unas pocas semanas para alcanzar exactamente 27 años desde su lanzamiento.

El interés de este observatorio era medir juntos varios componentes del sistema terrestre. Sus cinco instrumentos, ASTER, CERES, MISR, MOPITT y MODIS, se utilizaron para estudiar superficies, nubes, aerosoles, contaminación e intercambio energético. Este enfoque combina las contribuciones estadounidenses, japonesas y canadienses.

El historial de la misión ilustra esta complementariedad: ASTER mapea las propiedades de las superficies, CERES mide el equilibrio radiativo de la Tierra, mientras que MOPITT siguió monóxido de carbono en la troposfera. MODIS ofrece observaciones en 36 bandas espectrales. Estas capacidades no son intercambiables y su reunión en la misma plataforma fue una característica particular de Terra.

Las medidas se detienen, los archivos permanecen

Las contribuciones de la NASA incluyen monitoreo de cubierta terrestre, fuego, polvo y transporte de humo, composición atmosférica y hielo. Estas series se han utilizado para aplicaciones de investigación y seguridad agrícola, hidrológica o pública.

El aparato ya estaba operando con una carga científica reducida: MOPITT y partes de CERES y d Sin embargo, el final de la colección no eliminará las observaciones acumuladas. NASA confirma que los datos de Terra permanecerán libres y accesibles al público.

Ilustración: fotografía de la NASA de la preparación de Terra antes de su lanzamiento en diciembre de 1999, referencia KSC-99PP-1412. Es un archivo, no una operación de fin de misión.

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