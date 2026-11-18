En Siria, los consejos de conciliación locales no se confunden con el proyecto de mediación judicial o la justicia de transición. Las fuentes oficiales describen enfoques separados. Su desarrollo plantea la cuestión del consentimiento, la competencia y las garantías, sin establecer que se hayan promulgado los textos anunciados.

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Los consejos de conciliación tienen lugar en la solución de controversias en Siria, mientras que varios proyectos legislativos siguen abiertos. However, their development does not mean the adoption of a law on judicial mediation or the completion of the transitional justice system. Los anuncios oficiales de los últimos meses describen tres enfoques distintos, cuyo alcance no puede confundirse.

Una red local que reclama miles de voluntarios

SegúnSANA, 30 de septiembreLa apertura de una oficina en Shiha, provincia de Hama, dio una ilustración concreta de este acuerdo. Esta oficina debe seguir el consejo del oeste y sur de Hama, así como el consejo de Idleb central. En esa ocasión, Ali al-Jassem, Presidente del Consejo de Conciliación y miembro del Parlamento, informó sobre más de 1.000 oficinas y comisiones, reuniendo a más de siete mil voluntarios. Estas cifras son las de la persona responsable, no el resultado de un censo independiente.

Maysar Khalil, presentado como el fundador del plan, afirmó que los pasos eran libres y que no podía imponerse ninguna solución a las partes. También indicó que los tribunales seguían siendo el recurso en caso de fallo. Estos compromisos describen las operaciones reclamadas por los responsables. Sólo ellos no permiten la verificación de cómo se obtiene o ejecuta cada acuerdo.

La mediación judicial sigue siendo un proyecto separado

Elel Departamento de Justicia presentó el 20 de agostootro enfoque: un proyecto de ley de mediación judicial. En la primera conferencia nacional sobre el tema, el Ministro Mazhar al-Wais había defendido un mecanismo complementario de los tribunales, no una justicia concurrente. En particular, ha mantenido en el ámbito judicial importantes delitos y casos que amenazan la seguridad de la sociedad.

El Ministro quería movilizar experiencias locales e internacionales, así como habilidades de magistrados jubilados, abogados y académicos. Esta intervención proporcionó dirección gubernamental. No anunció la promulgación del texto. Por consiguiente, sería incorrecto presentar hoy a los consejos locales como la aplicación demostrada de una ley ya vigente sobre esa base.

El consentimiento y los derechos siguen siendo el centro de las preguntas

Unoinvestigación publicada en octubre por CarnegieBasándose en entrevistas con actores sirios, destaca las cuestiones planteadas por esta extensión. Se refiere tanto a la defensa de la participación voluntaria de abogados y críticos en la protección de la propiedad, las habilidades de los interesados y la representación de las mujeres. Estas observaciones no son una evaluación completa de todos los consejos. Sin embargo, muestran por qué el número de acuerdos reclamados no es suficiente para medir las garantías ofrecidas a las personas afectadas.

La justicia de transición sigue su propio calendario

SegúnSANA, 10 de noviembreEl Comité Parlamentario de Justicia de Transición examinó un proyecto de marco legislativo. El MP Hicham al-Afioni describió las reuniones preparatorias para la remisión oficial, no la adopción de una ley. Este proyecto se centra en los derechos, la verdad y la reparación de las víctimas. No se limita a buscar un acuerdo entre dos partes en una controversia.

Por consiguiente, la distinción entre los estatutos: los consejos ya realizan actividades locales, la mediación judicial es objeto de un proyecto y la justicia de transición es una tarea legislativa preparatoria. Los elementos consultados no establecen la promulgación de los dos textos. La vigilancia debe centrarse ahora en sus disposiciones y su adopción reales, en lugar de convertir las intenciones anunciadas en garantías ya adquiridas.

Fotografía de ilustración: mercado de Damasco, 16 de agosto de 2008, sin relación con el consejo estudiado.Vyacheslav Argenberg,CC BY 4.0. Marco completo, versión redimensionada por Wikimedia Commons.

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