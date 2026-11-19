La petición e-7531 solicitando la salida de Pete Hoekstra publicó 285,921 firmas validadas después de su cierre el 18 de noviembre. El registro aún no menciona una presentación a los Comunes. Este paso, distinto de la colección, desencadena el tiempo de respuesta del Gobierno del Canadá sin asegurar que se cumplan las solicitudes.

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La petición canadiense e-7531 pidiendo la salida del embajador estadounidense Pete Hoekstra cerró su colección el 18 de noviembre. Su tarjeta oficial muestra 285,921 firmas validadas al control del 19 de noviembre. Aún no menciona ninguna presentación en la Cámara de los Comunes o respuesta gubernamental. Por consiguiente, el cierre de la colección no equivale a una decisión de Ottawa sobre el diplomático.

Petición Hoekstra: lo que el registro muestra

Inaugurado el 21 de julio, la petición fue patrocinada por Elizabeth May, miembro del Parlamento de las Islas del Golfo. Pide al gobierno que declare al embajador persona non grata y exija su partida. Estas son las peticiones de los peticionarios, no una posición adoptada por el Parlamento. Las quejas contenidas en su texto no son conclusiones parlamentarias.

Los registros del registro sólo validaron firmas. He reported 123,386 in Ontario, 57,372 in British Columbia, 31,448 in Alberta and 30,709 in Quebec. This statement concerns e-7531: it should not be confusion with another petition or with a survey representative of the Canadian population.

La presentación sigue siendo un paso separado

El procedimiento municipal separa la recogida, certificación y presentación. Después de que se haya cerrado una petición electrónica, el secretario de peticiones completa la validación final. Se necesitan al menos 500 firmas válidas para que se expida un certificado al Miembro que autorizó su publicación en línea. A Member of Parliament may then present it to the House.

El número registrado supera este mínimo. Sin embargo, no sustituye el acto de presentación. Debe aparecer en los Diarios de la Casa. El patrocinio de una petición y su presencia en el sitio parlamentario no constituyen un voto sobre su contenido.

Las reglas también permiten a un Miembro presentar una petición sin compartir sus demandas. Durante esta presentación, no debe leer el texto completo ni expresar sus opiniones sobre él. Este procedimiento transmitirá una solicitud; no organizará automáticamente un debate o una investigación sobre los hechos alegados.

¿Cuándo comienza el tiempo de respuesta?

El gobierno debe responder dentro de los 45 días calendario de la presentación. El conteo comienza el día después, no el día después de que la firma cierre. Si el cuadragésimo quinto día no es un día de sesión, la respuesta debe presentarse a más tardar en la próxima sesión.

Después de la presentación, la información se envía a la Oficina del Consejo Privado, que organiza la preparación de la respuesta con los departamentos pertinentes. Cada petición recibe una respuesta individual, publicada en el sitio después de su presentación. Esta obligación de responder no requiere la aceptación de solicitudes.

En el e-7531, la ausencia de una fecha de presentación en la hoja informativa consultada el 19 de noviembre no permite aún un plazo de respuesta del Gobierno.

Ilustración: retrato oficial de Pete Hoekstra, 15 de abril de 2025. Departamento de Estado de los Estados Unidos, dominio público. Integer photograph kept, cladding Libnanews ; No es una escena relacionada con la petición.

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