La reforma del arrendatario figura en la agenda británica del 19 de noviembre. El gobierno quiere eliminar las regalías terrestres y facilitar la propiedad ilimitada a través de la propiedad común. Estas propuestas aún no están en vigor. Los cambios resultantes de la Ley 2024 siguen otro calendario, en particular en Inglaterra por cargos y gastos legales. Comprender estas medidas hace posible distinguir un anuncio, un derecho ya aplicable y una medida que aún está pendiente de adopción.

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El jueves 19 de noviembre se puso en marcha la reforma de la Cámara de los Comunes. Londres quiere facilitar el acceso a una propiedad ilimitada en Inglaterra y Gales. Pero el proyecto no cobra hoy los honorarios: su adopción y aplicación aún no han llegado.

El proyecto de ley de reforma de Commonhold y Leasehold es uno de los textos programados para el jueves, bajo el nombre de Angela Rayner. Esta etapa debe realizarse sin debate, de conformidad con el procedimiento parlamentario establecido en el programa. No constituye una votación sobre el fondo ni una adopción definitiva.

El gobierno detalló sus intenciones el 18 de noviembre. Anunció un techo anual de 250 libras para las regalías terrestres en 2028 y una conversión facilitada de edificios a la propiedad común. Estos cambios se refieren a un sistema de propiedad que afecta aproximadamente a cinco millones de viviendas en Inglaterra y Gales. No se extienden automáticamente a Escocia o Irlanda del Norte.

Título: comprar un derecho limitado en el tiempo

El arrendatario no corresponde a la compra de bienes inmuebles sin un límite de tiempo que se sugiere a menudo por la palabra « propietario ». El comprador compra un derecho en una vivienda para el resto de un arrendamiento largo. Este contrato puede funcionar durante décadas o incluso siglos. Su medidor no vuelve a cero durante una reventa.

Un apartamento vendido con 99 años restantes conserva esta madurez contractual después de su adquisición. El contrato también establece obligaciones relacionadas con el trabajo, el uso de bienes y pagos. El propietario libre generalmente tiene la tierra y la estructura del edificio. Esta separación explica disputas sobre honorarios, autorizaciones o renovación de arrendamientos.

Hay que distinguir tres posiciones. El alquiler de terreno es un cargo de arrendamiento. The charges services finance inter alia maintenance and common services. Los cargos administrativos abarcan ciertos procedimientos o autorizaciones. Colocar el primer artículo por lo tanto no tapa toda la factura inmobiliaria.

250 libras: una medida propuesta, no una disminución inmediata

El techo de 250 libras cubre los cargos por arrendamientos afectados por la futura reforma. El gobierno entonces planea cero después de 40 años. Anunció una aplicación del techo en 2028, sin fijar en su comunicado de prensa el 18 de noviembre un día específico de entrada en vigor.

Esta propuesta no debe confundirse con las normas aplicables a los arrendamientos recientes. Desde el 30 de junio de 2022, la mayoría de los nuevos arrendamientos residenciales ya imponen una cuota simbólica, sin valor financiero. Para nuevas viviendas para jubilados, esta norma se aplica generalmente desde el 1 de abril de 2023. La reforma actual se ocupa en particular de las situaciones que quedan fuera del sistema.

Un anuncio político por sí solo no altera un contrato existente. Las modalidades finales, las excepciones y el desencadenamiento de las nuevas normas dependerán del texto aprobado y de sus medidas de aplicación.

Commonhold: poseer su apartamento sin madurez

La propiedad común permite la tenencia individual de una vivienda sin límite de duración. Los propietarios participan en una asociación que posee y administra las partes comunes. El edificio ya no depende de un terrateniente exterior bajo las mismas condiciones que un edificio de arrendamiento.

Este plan ha existido desde 2002. No elimina los gastos de mantenimiento ni las responsabilidades colectivas. Roof, ascensor, seguros y reparaciones quedan por financiar. La asociación puede constituir reservas para trabajos importantes. Los propietarios siguen sujetos a reglas comunes relativas, por ejemplo, a transformaciones o molestias.

Londres quiere ser el referente de la mayoría de los nuevos apartamentos. Para los edificios existentes, el gobierno propone reducir el apoyo a la conversión del 100% al 50%. Los propietarios opuestos al cambio podrían retener arrendamientos modificados hasta la venta. Este es el dispositivo anunciado, no un derecho ya usable.

990-year extensions still to be implemented

El nuevo proyecto de ley también debe corregir los defectos técnicos en la Ley 2024. Esto incluye extensiones de arrendamiento estándar de 990 años y la abolición del valor matrimonial. Este componente del cálculo puede aumentar una extensión cuando el arrendamiento restante llega a 80 años o menos.

The Act received Royal Assent on May 24, 2024, but several provisions are still awaiting implementation. Ya se han producido dos cambios: la retirada del período de detención de dos años antes de que se adoptaran ciertas medidas el 31 de enero de 2025, y la relajación del derecho colectivo de gestión el 3 de marzo de 2025. These existing rights do not make the other measures immediately available.

Un horario separado para los cargos en Inglaterra

Un reglamento publicado en octubre establece plazos paralelos en inglés para las disposiciones de la Ley 2024. Desde el 6 de noviembre de 2026, se han utilizado varios poderes para preparar los reglamentos necesarios. This empowerment does not mean that all new individual rights have already entered into force.

El calendario prevé el 1o de abril de 2027 para mejorar los derechos de información y la reforma de ciertos costos de litigio. El 1 de noviembre de 2027 debe seguir la estandarización de los documentos sobre gastos, cuentas y seguros. La ampliación de ciertas obligaciones documentales a los donantes sociales se establece para el 1 de noviembre de 2028. Estas fechas en inglés no deben transponerse mecánicamente en Gales.

El Ministro de Vivienda presentó cinco documentos adicionales el 12 de noviembre. Tres están sujetos a un procedimiento que requiere aprobación parlamentaria antes de entrar en vigor. El plan anunciado regularía la recuperación de los costos legales por los donantes y mejoraría la información proporcionada a los propietarios. También tiene previsto sustituir algunas comisiones de seguros por pagos autorizados y transparentes.

Para el nuevo proyecto de ley de reforma de los locales comunes y locales, el escenario del jueves sigue siendo una presentación parlamentaria. El texto final, su revisión y las fechas de aplicación determinarán precisamente qué propietarios se beneficiarán de cada cambio.

Imagen: Walthamstow houses, Londres, febrero de 2008. ProfDEH / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Imagen completa reducida, Libnanews dressing. Cobertura compuesta bajo la misma licencia; no se otorga ningún régimen jurídico especial a las casas fotografiadas.

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