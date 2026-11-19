Glastonbury presentó su primer cartel para 2027 el 18 de noviembre. Harry Styles, Billie Eilish y Sam Fender liderarán las noches de la Pirámide, mientras que Cher ocupará el nicho de las Leyendas Dominicales. El festival volverá a Worthy Farm del 23 al 27 de junio, después de un descanso en 2026. Massive Attack, Kraftwerk, The xx, Christine y las reinas y Tinariwen también están entre los nombres anunciados. Esta primera selección aún no es el horario completo o el calendario detallado de los conciertos.

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Glastonbury 2027 presentó su primer cartel el miércoles 18 de noviembre. Harry Styles, Billie Eilish y Sam Fender conducirán la programación del escenario pirámide. Cher ocupará el nicho de la tarde del domingo « Legends ». El festival británico volverá a Worthy Farm en Pilton, Somerset, del 23 al 27 de junio de 2027, después de un año libre en 2026.

Glastonbury 2027: cuatro nombres, dos citas

El anuncio distingue las grandes veladas de la etapa principal de la cita dominical dedicada a una figura de música popular. Estimado es por lo tanto entre los nombres principales anunciados, pero no como un cuarto encabezado nocturno. El nicho de las leyendas incluía a Diana Ross, Kylie Minogue y Rod Stewart.

Harry. Los estilos harán su debut en el festival. Billie Eilish encontrará una escena que ya había dominado en 2022. Sam Fender también fue producido durante esta edición, antes del concierto del cantante americano. Su presencia en 2027 se anuncia ahora, y ya no se encuentra dentro de las suposiciones que acompañan la preparación del festival.

Massive Attack, Kraftwerk y The xx también anunciaron

La primera selección no se limita a estos cuatro artistas. El cartel oficial incluye Massive Attack, Little Simz, Chase & Status, The xx, Lily Allen y Ezra Collective. Kraftwerk, Underworld, Basement Jaxx y Bonobo también se presentan junto con Robyn, FKA Twigs y Blood Orange.

Christine y las reinas y Tinariwen también están confirmadas. La lista incluye Kacey Musgraves, Leon Bridges, Lianne La Havas, Primal Scream, La Guerra contra las Drogas y los Jóvenes Padres. Estos nombres constituyen un primer anuncio colectivo, no el calendario de conciertos completo.

El organizador presenta expresamente este cartel como un paso. Otros artistas y atracciones todavía necesitan ser revelados. El documento, firmado Stanley Donwood, no permite que cada grupo tenga una hora de paso o una escena específica.

Un regreso en junio después de la ruptura de 2026

Las fechas oficiales abarcan cinco días, del miércoles 23 al domingo 27 de junio. Diseñan el período del festival y no significan que cada uno de los artistas anunciados ocurra en la apertura. El sitio sigue siendo Worthy Farm: la edición 2027 marca una recuperación después del año sin festival de 2026.

La organización ya ha anunciado que está agotado. Proporciona un descuento en las entradas canceladas o devueltas en la primavera de 2027. Por lo tanto, la publicación de la programación no corresponde a una nueva apertura general de ventas.

Al 19 de noviembre, la nueva información sigue siendo el primer cartel publicado el día anterior. Se espera programación completa, calendarios detallados y próximos anuncios.

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