El Comité de Finanzas examinó las consignaciones de doce órganos y exigió cuentas detalladas, con ciertas reservas. The case of the National Human Rights Commission illustrates the issue: justifying the expenditure, but also distinguishing an announced over from the means actually available to carry out a mandate.

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El Comité de Finanzas examinó las consignaciones de doce órganos y exigió cuentas detalladas, con ciertas reservas. The case of the National Human Rights Commission illustrates the issue: justifying the expenditure, but also distinguishing an announced over from the means actually available to carry out a mandate.

La aprobación en el comité no concluyó el examen de las cuentas. El 18 de noviembre, el Comité Parlamentario de Finanzas y Presupuesto, presidido por Ibrahim Kanaan, aprobó los presupuestos de doce organismos con arreglo al proyecto de ley de financiación de 2027. Solicitó simultáneamente estados detallados de gastos y actividades, suspendiendo ciertas consignaciones hasta que se aclarara.

Esta combinación es importante. No significa que las doce instituciones estén privadas de financiación o que todas las sumas solicitadas se adquieran definitivamente. Describe una labor parlamentaria en curso, que no vale la pena adoptar la ley financiera de la Cámara.

Misiones muy diferentes, misma solicitud de justificación

Los órganos examinados van desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta los desaparecidos, incluyendo la cooperativa de funcionarios, los Archivos Nacionales, el IDAL o la Zona Económica Especial Trípoli. Las autoridades de seguridad alimentaria y regulación del cannabis también figuran entre los presupuestos aprobados en el comité.

In its report, Parliament reported on a joint request: linking appropriations to the use of funds and the activities carried out. With regard to human rights, Ibrahim Kanaan stated that he had requested a review of the previous year and the reasons for the additional sums requested. Presenta el enfoque como examen de la cuenta, sin anunciar el inicio de una investigación.

Sin embargo, la diversidad de mandatos prohíbe medir esas instituciones con un único indicador. Una autoridad supervisora, un órgano de inversión y un establecimiento de servicios no tendrán los mismos gastos ni los mismos resultados previstos. Una declaración de las cantidades consumidas responde a la cuestión de su uso; Un informe de actividad aún no ha demostrado qué misiones han prestado.

Los derechos humanos cuantifican su demanda

La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su propia presentación de la reunión. Dijo que había solicitado 99.488 millones de libras para 2027, mientras que el proyecto mantenía su asignación en 50.990 millones de libras, como en 2026. Se vincula la solicitud adicional a su capacidad para contratar, tramitar las denuncias y realizar visitas preventivas a los lugares de detención.

According to his report, MEPs promised an additional 30 billion on the budget reserve, subject to the written justification requested. Este suplemento elevaría el sobre a 80.990 millones de libras, incluso más bajo que la demanda en 18.498 millones de libras. This is an undertaking reported by the institution, not a payment made.

El Comité de Derechos Humanos recuerda también que no se aprobaron 30 mil millones adicionales cuando se examinó el presupuesto de 2026. Esta vez pide una garantía explícita sobre la cantidad y su disponibilidad. Este precedente es presentado por la propia institución; Explica por qué distingue la promesa política de acceso efectivo a los créditos.

Lista, autoriza, pone a disposición

El archivo destaca así tres preguntas sucesivas. ¿Cuánto se requiere para cumplir el mandato? ¿Qué cantidad se incluirá eventualmente en el presupuesto aprobado? ¿Y en qué condiciones la organización puede realmente utilizar estos medios? Una respuesta a la primera no resuelve automáticamente los otros dos.

Para el escrutinio parlamentario, el interés de los documentos reclamados es hacer que los arbitrajes sean legibles. Una solicitud de aumento debe especificar los nuevos gastos que financiaría. Por otra parte, el mantenimiento de una suma debe conciliarse con las misiones que deben llevarse a cabo: extender una línea no demuestra que los medios sean suficientes.

Por consiguiente, la supervisión no puede limitarse a la partida que anuncia los presupuestos aprobados. Los siguientes documentos útiles serán las justificaciones dadas, las consignaciones finalmente retenidas y, para los suplementos anunciados en la reserva, las decisiones que les permitan ser movilizados. Es su concordancia lo que permitirá distinguir una financiación asegurada de una intención que aún se traduce en actos.

Fotografía de los archivos del Parlamento: © François el Bacha / Libnanews. Date of shooting unknown; Esta imagen no representa la sesión del 18 de noviembre. Vestido editorial.

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