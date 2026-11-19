La novela de Vicente Luis Mora ganó el Premio Americano de Literatura traducido a la versión en inglés firmada Rahul Bery. Una edición francesa, traducida por François-Michel Durazzo, fue publicada en enero bajo el título Mitteleuropa. Los cuadernos secretos de Redo.

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El miércoles 18 de noviembre en Nueva York, Vicente Luis Mora ganó el Premio Nacional del Libro por la literatura traducida. El jurado distinguió Centroeuropa en la versión en inglés de Rahul Bery, publicada en los Estados Unidos por Bellevue Literary Press. El libro también existe en francés, bajo otro título: Mitteleuropa. Libros secretos de Redo.

Cien cincuenta y nueve libros habían sido presentados por los editores en la categoría de literatura traducida, según la Fundación Libro Nacional. El precio aquí distingue la novela y el trabajo que ha pasado del español al inglés. Para Vicente Luis Mora, escritor, poeta y ensayista de Córdoba, la distinción viene con su primera novela publicada en América del Norte.

Una novela prusiana que se niega a dejar a los muertos en paz

A principios del siglo XIX, Redo Hauptshammer llegó a un pueblo de Prusia con la intención de cultivar la tierra. Cuando cava una tumba para su esposa, encuentra un soldado congelado. Otros cuerpos siguen. Los uniformes no todos se refieren al mismo tiempo, y los descubrimientos perturban el proyecto muy ordinario de este viudo, que esperaba vivir de sus culturas.

El jurado destacó el contraste entre este deseo de una vida simple y el repetido brote de guerras en el campo de Redo. La narrativa toma la forma de recuerdos ficticios: los muertos surgen mientras el narrador intenta establecer su propio pasado. Desde un entorno históricamente reconocible, la novela deja así conflictos de diferentes períodos para chocar, en lugar de decirles en orden.

La traducción francesa no lleva el mismo título

La novela fue publicada en España en 2020 por Galaxia Gutenberg. La versión de Rahul Bery fue publicada por primera vez en el Reino Unido por Peninsula Press en 2023, antes de la edición de US Spring 2026. Por lo tanto, el Premio Nueva York no premia una novedad española ni una traducción para la edición americana.

En francés, las ediciones de Maurice Nadeau publicaron el libro el 9 de enero de 2026, en una traducción española de François-Michel Durazzo. El título Mitteleuropa. Libros secretos de Redo significa la misma novela, pero no es la traducción inglesa premiada. El subtítulo señala la voz del personaje y la forma de su historia, donde el título original destacó por primera vez a Europa Central.

Los gráficos también distinguen la novela Paradiso 17

El premio de ficción, una categoría separada, fue otorgado a Hannah Lillith Assadi por Paradiso 17Su novela cuenta la historia de Sufien, nacida en Palestina unos años antes de Nakba, y sigue su vida después del exilio. Abdelrahman ElGendy ganó el premio no ficción con Huna: Un recuerdo de la revolución, la prisión y el regreso, una historia de memoria y detención. El precio de la literatura traducida vuelve al tándem formado por Vicente Luis Mora y Rahul Bery.

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