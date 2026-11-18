El ejército israelí afirma la destrucción de una estructura subterránea atribuida a Hezbolá en la zona de Shebaa. Se denuncian incendios en Mansuri y cerca de Beit Lif, mientras que Israel Katz amenaza con ampliar la ocupación.

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El ejército israelí anunció el miércoles 18 de noviembre que había destruido un trabajo subterráneo atribuido a Hezbollah en la zona de Shebaa, que designa en su comunicado de prensa como Har Dov. Al mismo tiempo, se informó de incendios de artillería en Mansouri y cerca de Beit Lif. El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó con expandir los territorios ocupados en caso de mayor escalada.

Una operación anunciada por la Brigada 810

En su comunicado de fecha 18 de noviembre, el ejército israelí informó de que los soldados de la brigada 810, apoyados por la unidad de ingeniería de Yahalom, habían concluido la operación durante las 24 horas anteriores. Afirma haber destruido un pasaje subterráneo utilizado por Hezbollah y haber encontrado varias áreas de residencia y mando allí.

Según el ejército, esas instalaciones se utilizaron para preparar ataques contra civiles israelíes y sus soldados en la zona. La composición y utilización del libro siguen siendo reclamaciones israelíes, sin confirmación independiente. El comunicado de prensa no da ninguna longitud del túnel ni resultados humanos. Tampoco proporciona coordenadas para localizar con precisión la instalación en relación con la aldea de Chebaa.

Zapatos en Mansouri y cerca de Beit Lif

Los bombardeos de artillería israelíes se informaron el miércoles por la mañana sobre Mansuri y las afueras de Beit Lif, en el sur. No se proporcionaron resultados humanos confirmados con esta información inicial. Estos disparos se refieren a otra parte del sur del Líbano: no constituyen una confirmación sobre el terreno de la operación subterránea reclamada en la zona de Chebaa.

Katz condiciona la retirada del desarme

Israel Katz reafirmó el miércoles que las fuerzas israelíes permanecerían en las zonas que controlan en el Líbano, Siria y la Franja de Gaza. Para el Líbano, ha vinculado toda retirada al desarme de Hezbolá en todo el país. No anunció ningún plazo.

El ministro también dijo que en caso de escalada, el ejército podría ocupar nuevas zonas, evacuar a sus habitantes y destruir la infraestructura que considera militar, para integrar estos territorios en zonas de seguridad permanentes. Por lo tanto, esta amenaza implica una ampliación de la ocupación y su duración. No es el anuncio de un nuevo avance territorial ya realizado el miércoles.

Imagen del archivo: La Línea Azul en Ras Naqoura, Libnanews fonds publicado en agosto de 2019. Esta fotografía no representa Chebaa ni los tiroteos del 18 de noviembre de 2026. © François el Bacha / Libnanews.

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