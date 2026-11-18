El ejército israelí está realizando una operación al oeste de la línea amarilla cerca de Nuseirat y Bureij. Tres bloques están sujetos a una orden de salida y una parte de Salah al-Din está cerrada.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Las fuerzas israelíes avanzaron el miércoles 18 de noviembre en la Franja central de Gaza, al oeste de la « línea amarilla », cerca de los campamentos de Nuseirat y Bureij. El ejército afirma estar apuntando a la infraestructura de Hamas. La operación está acompañada por órdenes de salida dirigidas a los habitantes y el cierre de una parte de la carretera Salah al-Din, un eje importante entre el norte y el sur del territorio.

Tres sectores designados por COGAT

COGAT, una agencia militar israelí responsable de asuntos civiles en los territorios palestinos, designó bloques 660, 661 y 666 como área de operación. En su opinión en árabe, pide a los habitantes que se retiren hasta el anuncio oficial del fin de la intervención. En este aviso no se comunicó fecha para la reapertura de la carretera.

Los testigos describieron el avance de los tanques en el eje Salah al-Din. Las familias abandonaron los sectores interesados, en particular al norte de Nuseirat. El cierre anunciado no se refiere a toda la carretera, sino a las secciones de los bloques designados. Añade una restricción de tráfico al desplazamiento de los habitantes.

Una intervención al oeste de la línea de despliegue

Un portavoz militar israelí confirmó una operación contra la infraestructura que atribuía a Hamas, al oeste de la línea amarilla. El ejército lo presenta como una acción para eliminar una amenaza contra sus fuerzas. The exact nature of these facilities and the extent of destruction were not established independently.

Esta línea corresponde a las posiciones de despliegue relacionadas con la cesación del fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Los progresos anunciados van más allá de las zonas en que se mantienen las fuerzas israelíes. Intervino mientras que la tregua no terminó las huelgas y restricciones de movimiento en el enclave.

Población desplazada a pesar de la tregua

Hamas denunció la incursión y las evacuaciones al noreste de Nuseirat como violación de la cesación del fuego. Por su parte, el COGAT garantiza que se adopten medidas para mitigar los riesgos para los civiles. Sin embargo, la orden de salir no especifica la duración del tiempo para que las familias se mantengan alejadas de sus hogares en los registros públicos.

La información disponible todavía no permite elaborar un balance humano consolidado específico para esta operación. Las víctimas informaron en otros lugares de la Franja de Gaza el miércoles sobre incidentes separados y no pueden resumirse como un registro de progreso cerca de Nuseirat.

Ilustración del archivo: Jabaliya, 31 de mayo de 2024, y no Nuseirat, 18 de noviembre de 2026. © Hussein Jaber / OOPS, fotografía no modificada, CC BY-SA 3.0 IGO.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews