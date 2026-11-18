Berlín aprueba su contribución a la EUSM Líbano, sin anunciar ningún despliegue inmediato. Esta misión europea debe capacitar y asesorar a las instituciones de seguridad libanesas. Su creación en octubre no vale la pena el lanzamiento operacional. En la decisión alemana se especifica una contribución nacional a un mecanismo separado de las funciones que desempeña hoy la FPNUL.

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El miércoles 18 de noviembre de 2026, el gobierno alemán aprobó su contribución a la EUSM Líbano, la misión europea en apoyo de las fuerzas de seguridad libanesas. Berlín prevé hasta 15 agentes de policía y aduanas, así como un personal militar limitado para capacitar a la marina libanesa. No anuncia un despliegue ya completado.

EUSM Líbano: una contribución civil y militar

El límite máximo de 15 personas se refiere a la parte civil. La declaración del Gobierno no especifica el contingente militar. Describe una participación desarmada y afirma que el Bundestag será informado, sin el voto de autorización necesario según Berlín.

La decisión de poner en marcha la misión se prevé lo antes posible en diciembre. Por consiguiente, el anuncio establece un compromiso nacional, pero no una fecha para la llegada del personal.

Una misión creada en octubre, un lanzamiento separado

El Consejo de la Unión Europea estableció la EUSM Líbano el 12 de octubre por invitación de las autoridades libanesas. Su mandato inicial es de tres años. Una decisión separada debe comenzar después de la planificación operacional.

El esquema europeo tiene dos pilares. El componente militar proporciona asesoramiento y capacitación al ejército, incluso en las fronteras y la seguridad marítima. The civilian component accompanies the internal security forces, with specialized training against cibercrime and smuggling. La gobernanza de la seguridad portuaria, en particular en Beirut, también se incluye en sus tareas.

Estos objetivos abarcan toda la misión europea. No significan que cada país participante asuma todas estas funciones. La contribución anunciada por Berlín incluye oficiales de policía, oficiales de aduanas y capacitación naval.

Apoyo que no sustituye a la FPNUL

El objetivo de la EUSM es fortalecer las instituciones libanesas en virtud de la resolución 1701. Su mandato de asesoramiento y capacitación no le permite presentarse como una reanudación automática de las patrullas de la FPNUL y otras funciones. El Consejo prevé la coordinación con los asociados de las Naciones Unidas y del sector de la seguridad.

El próximo paso sigue siendo el lanzamiento operacional europeo. La aprobación alemana es una contribución a su preparación, no prueba de su entrada en servicio.

Cubierta: fachada Reichstag en Berlín, 16 de octubre de 2026. Archivo de ilustración, no reunión del gobierno o voto sobre la EUSM. Foto Gravitatas / Wikimedia Commons, CC0. Una foto entera, no-generativa editorial dressing.

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