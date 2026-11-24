La FDA permite giredestrant solo después del tratamiento inicial de algunos cánceres de mama tempranos en riesgo intermedio o alto de recurrencia. El ensayo Fase III muestra una brecha de 2,8 puntos sin enfermedad invasiva en tres años, pero aún no concluye sobre la supervivencia general.

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En los Estados Unidos, la agencia de drogas autorizó el giredestrant el 23 de noviembre después del tratamiento inicial de algunos cánceres de mama tempranos. El ensayo muestra una ganancia en la supervivencia invasiva sin enfermedades a los tres años; Todavía es demasiado pronto para concluir la supervivencia general.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el geredestrant, comercializado bajo el nombre Wilserdly por Genentech, para una indicación específica: el tratamiento adyuvante, como monoterapia, de adultos con cáncer de mama de estadio I, II o III cuyas células llevan receptores de estrógeno (ER positivo) y se clasifican como negativos HER2. La autorización se limita a casos con un riesgo intermedio o alto de recurrencia.

Giredestrant: 2,8 puntos a 3 años diferencia

El tratamiento adyuvante ocurre después del tratamiento inicial para reducir el riesgo de recurrencia. La FDA se basó en LidERA, un ensayo de fase III multicéntrico, aleatorizado y llevado a cabo con 4.170 participantes. Comparaba el giredestrant, una medicina oral que funciona en el receptor con estrógeno, con terapias hormonales ya usadas, como tamoxifeno o algunos inhibidores L.

En el momento del análisis del protocolo provisional, la supervivencia invasiva trienal sin enfermedades se estimó en 92,4% con giredestrant, en comparación con el 89,6% en el grupo de referencia. La diferencia es de 2,8 puntos porcentuales. El criterio incluye varios eventos, incluyendo recidiva invasiva, nuevo cáncer invasivo en el otro seno o muerte, independientemente de la causa. No mide la mortalidad sola. Según la FDA, los datos disponibles seguían siendo insuficientes para concluir la supervivencia general.

La agencia también reporta precauciones relacionadas con la ralentización de la frecuencia cardíaca y el riesgo para el embrión o feto. La autorización no extiende el tratamiento a todos los cánceres de mama tempranos.

Una decisión diferente de la del 16 de noviembre

Una semana antes, la misma droga había recibido una primera autorización de EE.UU., pero en otra situación: en combinación con lheverolimus en algunos adultos con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con una mutación ESR1, después de la recurrencia o progresión en la terapia hormonal. La decisión del 23 de noviembre se refiere únicamente al tratamiento en una etapa temprana, sin condiciones de transferencia ESR1 en el texto publicado por el Organismo.

Esta decisión es americana. No establece una autorización en otros países o condiciones de precio, devolución o acceso a dicho tratamiento fuera de los Estados Unidos.

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