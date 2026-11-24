Sanofi anuncia un acuerdo para adquirir Insmed por aproximadamente $41 mil millones en efectivo. El grupo francés tiene como objetivo fortalecer las enfermedades respiratorias, donde Insmed comercializa dos tratamientos. La venta propuesta en la primera mitad de 2027 sigue sujeta a los accionistas del objetivo y autorizaciones reglamentarias.

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Sanofi anunció el martes 24 de noviembre que había firmado un acuerdo para adquirir la empresa americana Insmed. El grupo francés propone $175 en efectivo por acción, o alrededor de $41 mil millones para todas las acciones (€37.6 mil millones según la conversión de Sanofi). Las juntas directivas de las dos empresas aprobaron el acuerdo, pero la venta no se concluye: sigue sujeta al voto de los accionistas Insmed y las autorizaciones reglamentarias necesarias.

Un precio de $41 mil millones para acciones

La cantidad prometida es el valor de la equidad, no el valor corporativo, incluida la deuda y el efectivo. El pago por los accionistas está totalmente en efectivo. Esto no significa que Sanofi financiará la operación sólo con su liquidez: tiene la intención de combinar su efectivo disponible con nuevos préstamos, por lo que afirma haber obtenido compromisos firmes.

Sanofi pretende ser realizado en la primera mitad de 2027, sujeto a condiciones de cierre. No prevé ningún efecto en su perspectiva financiera para 2026. El grupo anticipa una contribución positiva al beneficio neto por parte de sus actividades a finales de 2028, pero es su propia proyección, no un resultado adquirido. El acuerdo anunciado por sí solo no es un cambio en el suministro o precios de medicamentos para los pacientes.

Dos medicamentos comercializados, uno todavía en estudio

Sanofi busca fortalecer su cartera de enfermedades respiratorias. El interés inmediato de Insmed reside en dos productos ya comercializados. Brinsupri se permite en varios mercados para ciertas formas de bronquectasia no relacionadas con la fibrosis quística. Las poblaciones abarcadas difieren de un país a otro. Arikayce se utiliza en algunos casos de infección pulmonar a complejaMycobacterium avium.

Las cuentas Insmed publicadas el 29 de octubre muestran el peso del primer producto. En el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2026, la compañía declaró 524,4 millones de dólares de facturación, incluyendo 400,1 millones para Brinsupri y 124,4 millones para Arikayce. La primera representaba apenas más de tres cuartas partes de la facturación trimestral. Al mismo tiempo, Insmed publicó una pérdida neta de 100,3 millones de dólares, frente a 370 millones al año anterior. Por lo tanto, el aumento de las ventas no significa que la empresa se haya hecho rentable.

La cartera también incluye TPIP, evaluada para varias indicaciones respiratorias. Es un candidato en desarrollo, no un producto comercializado. Su posible contribución depende en particular de los resultados de las pruebas, las decisiones reglamentarias y la posible colocación en el mercado. Esta distinción es fundamental para entender lo que Sanofi busca comprar: las ventas actuales se concentran en dos tratamientos y oportunidades de crecimiento que aún no son ingresos.

Cubierta: Edificio Sanofi en Massy en 2015, archivo de ilustraciones. Lionel Allorge / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Edición de fotos bajo la misma licencia.

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