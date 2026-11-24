En Antalya, Simon Steell solicita financiación climática adaptada a la deuda de los países vulnerables. Los 2035 objetivos no son pagos absueltos. Las donaciones, los préstamos y el acceso a los fondos determinan la ayuda usable. Los datos internacionales arrojan luz sobre las lagunas entre los anuncios financieros y las necesidades concretas de los beneficiarios.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La misma cantidad de financiamiento climático puede cubrir una donación, un préstamo para pagar o movilizar capital privado. Estas categorías no proporcionan el mismo apoyo a los países receptores. En un discurso pronunciado el 13 de noviembre de 2026 en la COP31 en Antalya, el Secretario Ejecutivo de ONU Clima puso este tema en el centro del debate: financiar la transición sin exacerbar la deuda.

Esta descifración abarca instrumentos financieros y datos disponibles, no un examen final de la conferencia. El discurso del 13 de noviembre no crea un nuevo sobre: cuestiona las condiciones bajo las cuales los recursos son accesibles.

Climate finance: two goals for 2035

El marco financiero fue adoptado en Bakú en la COP29 en noviembre de 2024. Se fija un objetivo de al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 países en desarrollo, y los países desarrollados están a la cabeza. También insta a todos los agentes a que aumenten la financiación de todas las fuentes públicas y privadas a por lo menos 1.300 millones de dólares anuales al mismo tiempo.

Estas cantidades no son ingresos de la COP31 ni una cantidad inmediata disponible. El segundo cubre un perímetro más ancho que el primero. Agregarlos para anunciar 1.600 mil millones de dólares nuevos sería engañoso. También es necesario distinguir un objetivo anual que se alcanzará en 2035 de un monto acumulativo de más de 10 años.

El Acuerdo de Bakú marca un cambio de escala del objetivo anterior de 100 mil millones anuales. Pero una decisión internacional por sí sola no se refiere a los beneficiarios de un préstamo o regalo. Las modalidades, los instrumentos financieros y el acceso efectivo siguen siendo fundamentales para los países que buscan ejecutar sus proyectos.

Qué muestran las últimas cifras

Los datos publicados por la OCDE el 21 de mayo de 2026 abarcan los años 2023 y 2024. Los países desarrollados proporcionaron y movilizaron 132.800 millones de dólares y 136.700 millones de dólares respectivamente para los países en desarrollo. El umbral de 100.000 millones de dólares se había cruzado en 2022, a razón de 115.900 millones de dólares. Por lo tanto, es tres años consecutivos por encima del objetivo anterior, no un balance de 2026.

Este aumento no beneficia uniformemente a todos los receptores. Según la OCDE, los países de bajos ingresos recibieron 9.600 millones de dólares en 2024, después de 8.400 millones de dólares en 2023. Esta recuperación sigue siendo inferior a los 11.100 millones registrados en 2022. La financiación sigue concentrada en los países de ingresos medianos.

También existe un desequilibrio en las prioridades. La adaptación, cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad a las consecuencias del calentamiento, representa alrededor de una cuarta parte del total en 2023 y 2024. La reducción de las emisiones absorbe casi dos tercios. Por consiguiente, un aumento general no es suficiente para demostrar que las necesidades de protección de la población se satisfacen en la misma proporción.

Un préstamo y un regalo no producen el mismo efecto

El Comité Permanente sobre la Financiación de la Convención sobre el Cambio Climático recuerda en su informe publicado el 3 de noviembre que no se ha convenido en un método de contabilidad multilateral para medir los progresos realizados hacia el antiguo objetivo. Los enfoques difieren, en particular, de los compromisos y los desembolsos, los períodos utilizados o la forma de medir la financiación movilizada.

El informe incluye datos de la OCDE sobre instrumentos públicos bilaterales y multilaterales: 29,7 millones de dólares en donaciones en 2024, en comparación con 68,500 millones en préstamos. Estas categorías no tienen las mismas consecuencias para el beneficiario. Un regalo no crea una obligación de reembolso; un préstamo compromete recursos futuros incluso cuando se otorga en condiciones favorables.

El documento también pone de relieve la ausencia de un agregado homogéneo que distingue préstamos concesionales y no concesionales en todos los canales. Las definiciones utilizadas no coinciden en todas partes. Por consiguiente, el valor nominal de la financiación no indica por sí solo qué esfuerzo presupuestario hará el país receptor.

Reducción de las barreras antes de aumentar los proyectos

En su discurso del 13 de noviembre, el Secretario Ejecutivo de ONU Clima explicó que la sucesión de desastres, el aumento de los costos de capital y la deuda podrían bloquear economías vulnerables en un círculo desfavorable. Defende el mantenimiento de subvenciones y financiación muy concesionarias, en particular para los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares. No rechaza la inversión privada, los préstamos o las garantías: pide que adapte sus condiciones.

Su otra prioridad es administrativa. Los arreglos fragmentados y los requisitos complejos complican el acceso a los fondos. Pide simplificación, coordinación de las instituciones financieras y fortalecimiento en lugar de eludir los sistemas nacionales. Por consiguiente, la cantidad anunciada no es suficiente para medir la ayuda utilizable.

Imagen del archivo: Antalya, 19 de febrero de 2022. Foto Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons, CC BY 2.0; Libnanews dressing. This view does not represent a COP31 session.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews