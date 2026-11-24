Se informa de ataques y disparos en el sur del Líbano. In Qabrikha, the municipality submits the access of journalists for authorization. En Baabda, Joseph Aoun y Nawaf Salam hablan post-FINUL sin anunciar una decisión. Caídas de combustible y Sanofi anuncia un acuerdo de compra.

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Martes 24 de noviembre de 2026, 12 de mediodía en Beirut.Se informa de ataques y disparos de artillería en varias zonas del sur del Líbano. En Qabrikha, el municipio presenta permiso de prensa tras anunciar que una casa ha sido afectada. En Baabda, Joseph Aoun y Nawaf Salam se refirieron al post-FINUL, sin anunciar una decisión. Los combustibles están cayendo. En Francia, Sanofi anuncia un acuerdo para comprar Insmed.

En el sur del Líbano, varias comunidades afectadas por la mañana

The Lebanese government agency reported on the morning of air strikes attributed to Israel at Kfar Tebnit and on the outskirts of Qantara and Tuline. Other reports concern artillery fire near several villages in Bint Jbeil and Nabatiyah areas, including Baraachit and Hadatha. Los primeros informes fueron transmitidos entre 0858 y 0923 Beirut. Estos horarios indican cuándo se hizo pública la información, no cuando se produjo cada huelga o disparo.

En Qabrikha, el municipio declaró que una casa había sido golpeada por la mañana en una huelga atribuida a Israel. En la misma declaración, emitida a las 10:29 horas, anunció que la entrada de periodistas y medios de comunicación en la comuna requería ahora el acuerdo previo del municipio y los servicios de seguridad y militares pertinentes. La decisión anunciada es Qabrikha. No constituye un régimen general para la prensa en el sur del Líbano. Ni el municipio ni los primeros informes de otros incidentes dieron resultados humanos.

Lo que Aoun y Salam examinaron en Baabda

El Presidente Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam discutieron la situación en el Sur y las consultas sobre el post-FINUL. Las actas de la reunión no mencionan una decisión sobre la presencia internacional que podría asumir, ni un acuerdo sobre el formato de una posible misión. Las consultas se refieren a la continuación del mandato actual, no al establecimiento de una fuerza ya decidida.

Ambos funcionarios se refirieron también a los arreglos de seguridad para la temporada de vacaciones. El informe indica que están programados a partir de la próxima semana. No detalla ninguna restricción de viaje en particular hoy. En Beirut, una opinión separada de las Fuerzas de Seguridad Interna todavía prevé el cierre de la calle Bani Kenaan, en Badaro, hasta las 16.00 horas para un tiroteo, con una desviación por las calles adyacentes.

En la bomba, 20 litros de 95 a 2,242.000 libras

La escala diaria establece 20 litros de gasolina de 95 a 2.242.000 libras libanesas y 20 litros de 98 a 2.260.000 libras. Ambos bajan 49.000 libras en comparación con el viernes. El aceite de gas asciende a 2,397.000 libras por 20 litros, o 48.000 menos. El precio indicado para el cilindro de gas es de 1,625.000 libras.

En la misma cantidad, 40 litros de 95 son devueltos a 4.484, es decir 98.000 menos que en la escala anterior. La comparación se refiere al precio de referencia del combustible adquirido. No da un ahorro en una factura de generador privado, que cae bajo otra escala.

Sanofi anuncia un acuerdo de 41 mil millones de dólares

Sanofi ofrece $175 en efectivo por parte de Insmed, una empresa americana especializada en enfermedades respiratorias. La oferta valora todas las acciones a alrededor de $41 mil millones. Los consejos de administración de ambos grupos han aprobado el acuerdo, pero los accionistas de Insmed y las autoridades reguladoras todavía tienen que decidir. Sanofi pretende cerrar en la primera mitad de 2027.

Insmed ya comercializa dos tratamientos respiratorios. Otros productos siguen en desarrollo. El anuncio se refiere a la compra de la empresa, no una nueva licencia de drogas o un cambio de precio inmediato para los pacientes.

Miss Universo: San Juan final esta noche

La 75a edición del concurso termina la noche del martes en San Juan, Puerto Rico. En Beirut, el programa de radiodifusión estadounidense anunció una vista previa a las 2 a.m. en la noche del martes al miércoles, seguido de la emisión final a las 3 a.m. Estos son los calendarios de este programa de televisión, no una confirmación de que su flujo será accesible desde el Líbano.

Cobertura: ceremonia de 14 de julio de 2009 en At Tiri, Líbano meridional, con el contingente francés de la FPNUL. Fotografía de archivos, sin relación con las huelgas y disparos mencionados en este boletín. © Libnanews.

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