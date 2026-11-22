Las últimas once personas a bordo del buque de carga Miro G fueron evacuadas por helicóptero el sábado 21 de noviembre en Lit-et-Mixe, Landes. Entre ellos figuraban el comandante, otros dos marineros y ocho interesados. La prefectura marítima ordenó esta evacuación antes de la llegada de vientos violentos en la costa atlántica el domingo. Sigue preparándose para la resealización, sin anunciar una fecha para el remolque o garantizar el éxito del próximo intento.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El sábado 21 de noviembre, un helicóptero evacuó a las once personas a bordo del buque de carga Miro G, que estaba varado en Lit-et-Mixe, Landes. El capitán y los dos últimos miembros de la tripulación fueron parte del grupo. La Prefectura Marítima atlántica decidió esta nueva evacuación antes de que el viento soplase esperado el domingo. No anunció la liberación del barco.

Los últimos tres marineros dejaron el buque de carga Miro G

Cuatro expertos del equipo de evaluación e intervención estuvieron a bordo, con tres representantes de Les Abeilles International Towing Company y un representante de la aseguradora del armador. Todos abandonaron el barco al mismo tiempo que los tres últimos marineros durante la operación del ejército aéreo y espacial. El comunicado de prensa del sábado no especifica la hora del tráfico de heli.

Por consiguiente, esta cifra no constituye una nueva evaluación de la evacuación de la tripulación. Diecinueve de los veintidós marineros habían abandonado el buque de carga el viernes después de aterrizar. El comandante y dos marineros habían permanecido a bordo para ayudar en operaciones. El sábado, los tres marineros y los ocho trabajadores tuvieron que salir del edificio.

Un riego todavía por preparar

La prefectura marítima justificó la decisión de los vientos violentos esperados en la costa atlántica. El boletín especial de Météo-France anunció vientos de 50 a 74 km/h, con fuertes ráfagas entre la medianoche y las 18.00 horas del domingo. El cargamento ya había sido baleado para limitar su movimiento. El propósito de esta intervención era estabilizar el buque, no limpiarlo.

Las tripulaciones del buque examinarán las condiciones necesarias para un intento de reflotar. La prefectura marítima tiene la intención de utilizar la primera ranura meteorológica favorable, siempre que los equipos hayan validado las condiciones previas. No garantiza el éxito de un primer intento y no ha dado una fecha de remolque.

Mientras tanto, un decreto firmado el sábado prohíbe la navegación, el anclaje y las actividades náuticas dentro de un radio de un kilómetro alrededor del buque de carga, en el sector de Ciudad del Cabo. El texto establece una excepción para los buques estatales y los medios de servicio público o rescate, si su misión así lo exige.

Archivo fotográfico: Cabo de la playa Homy, en Lit-et-Mixe, 3 de junio de 2017. Brina Blum / Unsplash vía Wikimedia Commons, CC0 1.0. La imagen no muestra el cargamento ni la evacuación.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews