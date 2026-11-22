Para el 1 de diciembre, dos demócratas electos están pidiendo respuestas a la investigación de la Megavelocidad estadounidense y los contactos de Nvidia con el Comercio.

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Dos demócratas de la Cámara de Representantes piden al Secretario de Comercio de EE.UU. Howard Lutnick que explique cómo su departamento maneja la investigación de Megaspeed. Su carta, de fecha 19 de noviembre y publicada el 20 de noviembre, pide respuestas y documentos antes del 1o de diciembre. The investigation concerns possible violations of the rules for exporting advanced chips to China.

The elected question the role of Nvidia

Gregory Meeks, el principal demócrata de la Cámara de Representantes del Comité de Relaciones Exteriores, y Sydney Kamlager-Dove, su contraparte en el Subcomité del Asia Meridional y Central, hicieron diez preguntas al ministerio. En particular, quieren saber cuándo y por qué la Justicia asumió el caso, y si la Oficina de Industria y Seguridad, responsable del control de las exportaciones, había suspendido sus propias investigaciones.

Los representantes elegidos preguntaron también si Jeffrey Kessler, Subsecretario de Comercio de Industria y Seguridad, había autorizado a Nvidia a ponerse en contacto con investigadores directamente y si la empresa tenía acceso a información no pública. El correo se basa en información de prensa sobre contactos sospechosos. Pide al Ministerio que las verifique y no demuestre que esos contactos hayan sido autorizados o que hayan influido en el procedimiento.

Qué departamentos han confirmado

In a joint statement dated 16 November and posted on 17 November, the Ministries of Trade and Justice indicate that Commerce opened its investigation into Singapore’s Megaspeed company in 2024. In May 2025, investigators asked Nvidia for documents on its direct or indirect sales to Nvidia. En junio, según ambos ministerios, Nvidia agregó Megaspeed a su lista de empresas a las que no vende.

La Justicia dijo que luego se apoderaron de la investigación criminal de Megaspeed. El comunicado no especifica la fecha exacta de este cambio o si Comercio había suspendido su trabajo. Tampoco resuelve las preguntas formuladas por los dos representantes elegidos acerca de los contactos con Nvidia. El propósito de la solicitud de documentos es precisamente aclarar estos puntos. Ni el correo ni la declaración conjunta establecen que un delito fue cometido por Nvidia o Megaspeed.

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