El municipio de Saida está estudiando la conversión del antiguo juzgado en un centro digital. Tras una visita con representantes del OOPS y la Presidencia del Consejo, no se anunció financiación ni calendario. El edificio ya se utilizó en 2024 para personas desplazadas.

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En Saida, el municipio está estudiando la conversión del antiguo juzgado en un centro digital. En una declaración emitida el 20 de noviembre, anunció que había presentado planes preliminares durante una visita al edificio con representantes del OOPS y la Presidencia del Consejo. El ex tribunal ya ha tenido otro uso: en 2024 sirvió de refugio para personas desplazadas del Sur. El municipio no anuncia ninguna fecha de trabajo o financiamiento adquirido.

Un proyecto digital para el antiguo juzgado

El alcalde Mustapha Hijazi, miembros del consejo municipal y funcionarios técnicos participaron en la visita. La delegación del OOPS incluyó a Dorothee Klaus, Director de Asuntos del Organismo en el Líbano, y al jefe de la zona de Saida. Sateh Arnaout representó a la Presidencia del Consejo. En el comunicado, que no databa específicamente la visita, se indicaba que los participantes habían examinado una primera propuesta de rehabilitación y examinado las oportunidades de financiación.

El municipio se refiere a un centro digital sin especificar qué servicios se ofrecerán. Tampoco el comunicado de prensa indica quién operaría el sitio o quién podría acceder a él. La presencia del OOPS en la visita no es un compromiso del Organismo para financiar o gestionar el proyecto. El texto no menciona ningún acuerdo firmado con él.

Desde el refugio para las personas desplazadas

El edificio está situado cerca de la Plaza Star en el Parcel 517 de Dekermane. No debe confundirse con el nuevo tribunal, inaugurado el 10 de enero de 2004 en el Parcel 1556 en Wastani. The Ministry of Justice reports that a decree of 10 February 2006 ratified an exchange agreement between the State and the municipality. El acuerdo preveía la transferencia de 517 a la ciudad y 1556 al estado. Este registro histórico por sí solo no establece el registro actual de las dos propiedades en el catastro.

Veinte años después de la apertura del nuevo palacio, el primero regresó a uso temporal durante la guerra de 2024. La Asociación de Amalona, que administraba el centro, documentó la recepción de personas desplazadas del Sur. Este uso único no proporciona información sobre la asignación actual del edificio o sobre las condiciones en que un centro digital podría recibir del público.

Una licitación separada para el mantenimiento

En agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte publicó una convocatoria de licitación para trabajos urgentes de rehabilitación y mantenimiento en el « Saida Courthouse ». El aviso público no da un número de paquete y no describe ninguna conversión digital. Por lo tanto, no permite que este procedimiento esté vinculado al proyecto presentado por el municipio en noviembre.

Para los habitantes, las próximas habitaciones son un programa que especifica los usos del edificio y una decisión sobre su financiación. El comunicado de prensa del 20 de noviembre tampoco proporciona un calendario.

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