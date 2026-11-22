Beijing pide la retirada de las nuevas normas estadounidenses para el acceso directo a los teléfonos, que refuerzan el control de los operadores de VoIP.

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China pidió a los Estados Unidos el domingo 22 de noviembre que retiraran las nuevas reglas que limitan el acceso directo a los teléfonos estadounidenses para los operadores de Internet. Beijing cita a China Mobile, China Telecom y China Unicom. El regulador estadounidense ha adoptado nuevas obligaciones, pero en este texto no impuso una prohibición inmediata a estos tres grupos.

Beijing impugna los motivos de seguridad nacional

En una respuesta publicada el domingo por la mañana, el Ministerio de Comercio de China acusa a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. de invocar la seguridad nacional sin justificación suficiente y de infringir la competencia. Pide que se retiren las medidas y que se vuelva a celebrar consultas. Beijing dice que defenderá sus intereses, sin anunciar ninguna contramedida específica.

Los servicios proporcionados por las entidades estadounidenses de China Mobile, China Telecom y China Unicom ya han estado en la lista de seguridad de FCC desde 2022 Lista cubierta. Por lo tanto, no es su inscripción nueva. Este es el vínculo entre esta lista y el derecho de un operador a obtener números directamente del Administrador del Plan de numeración norteamericano.

Lo que cambia el voto estadounidense

El texto, aprobado el 19 de noviembre y publicado el 20 de noviembre, se dirige a nuevos solicitantes y titulares de una autorización de acceso directo para la telefonía por Internet (VoIP) conectada a la red telefónica pública. En particular, tendrán que certificar que no pertenecen a la lista de seguridad y que su red no utiliza ciertos equipos o servicios que contiene. Aquellos que no pueden dar fe de estos requisitos tendrán que explicar su situación. The FCC provides for a review on a case-by-case basis, not an automatic refusal under this registration alone.

La FCC presenta esta medida como respuesta a los riesgos y abusos de seguridad nacionales relacionados con llamadas automatizadas ilegales. Inauguró una consulta separada sobre la presunción de ineligibilidad que podrían impugnar los compromisos correspondientes. Esta presunción no fue adoptada como norma definitiva. Tampoco abarca la decisión todos los llamamientos entre los Estados Unidos y China.

La regla general debe entrar en vigor 30 días después de su publicación en Registro FederalSe anunciará un plazo separado para determinadas obligaciones de presentación de informes, tras un examen administrativo federal. La distribución del texto por la FCC el 20 de noviembre no puso en marcha el plazo por sí solo.

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