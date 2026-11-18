El proyecto de carta de ciudadanos distingue 19 derechos y 8 responsabilidades en las relaciones con las administraciones libanesas. Preparado con consultas y una encuesta de usuarios, todavía necesita pasar por las etapas de consulta y validación más amplias. Este marco no se confunde con la digitalización de servicios o la reorganización de departamentos. El precedente adoptado en 2001 arroja luz sobre el enfoque, pero no enumera los derechos del nuevo proyecto.

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El proyecto de carta ciudadana prepara un nuevo marco para las relaciones entre el Líbano y las administraciones. El Ministerio de Desarrollo Administrativo presenta un texto que comprende 19 derechos y ocho responsabilidades. El enfoque forma parte de la reforma estatal 2030 liderada por Fadi Makki, que anuncia la terminación del trabajo preparatorio.

Una carta ciudadana preparada con usuarios

En una entrevista política publicada por Ad-Diyar el 17 de noviembre, Fadi Makki describe una reforma basada en las expectativas de los ciudadanos y el escrutinio de las administraciones. Se refiere a un inventario de 150 organizaciones, reunidas en unas 1.600 páginas. Este diagnóstico debe alimentarse en las opciones de reorganización de las instituciones públicas.

La Carta es una parte separada de esta labor. Debe especificar los compromisos en la relación diaria entre la administración y sus usuarios. No se confunde con la organización de ministerios o con planes para digitalizar sus servicios.

La oficina del Ministro de Desarrollo Administrativo, L-OMSAR, presentó el proyecto a organizaciones de la sociedad civil el 28 de octubre. El informe se refiere a unas 100 consultas y una encuesta de más de 10.000 ciudadanos. Las deliberaciones se centraron en la transparencia, la rendición de cuentas institucional, la inclusión y la calidad de los servicios.

Diecinueve derechos y ocho funciones

El número oficial distingue 19 derechos y 8 responsabilidades de los ciudadanos. El objetivo es organizar una relación recíproca con las instituciones y no sólo elaborar una lista de servicios a digitalizar. The WHOSAR plans for an expanded consultation on the citizen portal, followed by a review of contributions prior to a government launch.

Este calendario distingue la preparación de un texto de su adopción. Por consiguiente, la presentación del proyecto no es suficiente para establecer la entrada en vigor de nuevos procedimientos en cada jurisdicción.

Un precedente aprobado en 2001

El Líbano ya tiene un precedente. El Consejo de Ministros aprobó una carta el 15 de noviembre de 2001, a propuesta del Ministro Fouad el-Saad. En el documento de la OMS se abordaba la simplicidad de los enfoques, la ética de los funcionarios, el acceso a la información y la participación ciudadana.

Este viejo texto incluía mejor información sobre los documentos y costos del procedimiento. También defendió la igualdad de trato, la motivación de las decisiones individuales y el acceso a los mecanismos de denuncia. Estas disposiciones pertenecen al documento de 2001: no son una lista de 19 derechos en el proyecto actual.

La reforma presentada hoy vincula la definición de compromisos con la transformación institucional. Fadi Makki anunció que las recomendaciones del Plan Maestro debían presentarse al Consejo de Ministros. La consulta sobre la nueva carta debe, por su parte, permitir la finalización de la versión final antes de su lanzamiento oficial.

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