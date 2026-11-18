En el Líbano, la huelga bancaria anunciada y el desarme siguen en primer lugar. Kuwait denuncia ataques iraníes; ADNOC reporta a uno desaparecido y once heridos en Ormuz. Continúan los contactos diplomáticos, mientras Amazon anuncia nuevas inversiones y la NASA se prepara para el final de Terra.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Miércoles 18 de noviembre de 2026, edición del mediodía en Beirut.El desafío fiscal de los bancos sigue en primer lugar en el Líbano, donde Joseph Aoun reafirma su línea sobre desarme y negociaciones. En el Golfo, la mañana trae una reclamación iraní contra una base en Kuwait y una evaluación humana comunicada por ADNOC después del ataque contra un buque. Continúan los contactos diplomáticos, sin más acuerdo anunciado. Aquí están los hechos, las posiciones de los actores y los puntos restantes a establecer.

Líbano: Queda pendiente la convocatoria de huelga bancaria, queda por medir su alcance

El último comunicado de prensa de la Asociación de Bancos del Líbano sigue siendo el del 16 de noviembre, anunciando una huelga de advertencia este miércoles 18 de noviembre y cada miércoles en las semanas siguientes. No se identificó ninguna suspensión durante la preparación de esta edición. Esto por sí solo no garantiza el cierre de todas las agencias o la falta de disponibilidad de distribuidores o transferencias. Los clientes deben comprobar los servicios accesibles con su institución antes de viajar.

La disputa se refiere, en particular, al tratamiento tributario de las diferencias de tipos de cambio y disposiciones sobre los bonos del euro del estado. Los bancos impugnan los impuestos que consideran que se basan en ganancias contables no realizadas y requieren correcciones fiscales o legislativas. Este es su argumento en una disputa, no una interpretación definitiva. El consejo de administración de la asociación mantendrá el derecho de suspender, cancelar o restringir el movimiento.

Aoun: desarme mediante el diálogo, negociar sin un calendario de retiro garantizado

En su entrevista del 17 de noviembre, el Presidente Joseph Aoun pidió a Hezbollah que entregara sus armas al Estado, excluyendo la posibilidad de un enfrentamiento interno como opción. Presenta intercambios directos e indirectos con el movimiento como medio de buscar un resultado pacífico. Esta posición presidencial no es el anuncio de un acuerdo de desarme ni la confirmación de su aplicación.

Por otro lado, el Jefe de Estado defiende la continuación de las negociaciones y prevé nuevas rondas después de la formación del gobierno israelí. Rechazó el propio control de desarme de Israel en el Líbano y propuso el uso de un equipo de las Naciones Unidas, posiblemente árabe o europeo. Esta declaración no determinará ninguna nueva composición o misión. El Presidente también reconoció la falta de un calendario para la retirada israelí. La reconstrucción, el regreso de los desplazados internos y la liberación de los detenidos figuran entre los objetivos que reafirmó.

Instituciones: comisiones convocadas, aún no adoptadas

El calendario parlamentario de este miércoles incluye al Comité de Finanzas a las 10.30 horas para examinar las consignaciones de varios órganos en el proyecto de presupuesto 2027. Al mismo tiempo, se convoca al Comité de Relaciones Exteriores sobre las relaciones entre el Líbano y Siria en presencia del Vicepresidente del Consejo. Estas convocaciones no demuestran que las reuniones hayan tenido éxito o que se haya aprobado un texto.

Por otra parte, el Comité de Tecnología de la Información se aplazó hasta el jueves 19 de noviembre a las 11.00 horas. El aviso del 16 de noviembre reemplaza una antigua convocatoria todavía visible en la misma página. Para seguir la actividad institucional, es necesario distinguir el programa anunciado, la celebración real de una sesión y sus conclusiones: aquí no se presenta ningún resultado no confirmado como votación.

Gulf: Tehran claims attack in Kuwait

El cuadro se ha aclarado desde las advertencias de la primera noche: el ejército iraní afirma haber dirigido instalaciones militares estadounidenses en la base Ali al-Salem en Kuwait. Las fuerzas kuwaitíes han anunciado sus defensas contra drones hostiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait condenó hoy reiterados ataques iraníes y denunció una amenaza a la soberanía y la estabilidad regional del país.

The Iranian claim designates targets; it does not demonstrate that the equipment advertised has been reached or destroyed. Los elementos consultados no permiten una evaluación humana y material independiente para este ataque. En Bahrein, las autoridades también anunciaron interceptaciones. Estos episodios son distintos: sus lugares, horarios y posibles balances no deben ser añadidos o confundidos.

Ormuz: marinero desaparecido, 11 heridos según ADNOC

ADNOC Logistics & Services afirma que uno de sus buques fue atacado durante su paso por el Estrecho de Ormuz la noche del martes 17 de noviembre. The group reported a missing crew member and ongoing research with the competent authorities. Once personas resultaron heridas; otros miembros de la tripulación fueron evacuados y se proporciona atención según sea necesario.

El comunicado de prensa consultado no proporciona el nombre del buque y no atribuye el ataque. Una persona desaparecida no debe ser contada como muerta sin confirmación. Este balance es el de la empresa en esta etapa, que probablemente evolucionará. Da una medida concreta de los riesgos que enfrentan las tripulaciones, más allá de los anuncios militares que acompañan la crisis regional.

Diplomacia: Omán mantiene contactos

On Wednesday, Sultan Haitham bin Tarek had a telephone interview with the Kuwaiti Emir, Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Según el informe de Omán, los dos dirigentes se refirieron a los acontecimientos regionales y destacaron la importancia de que se siguiera coordinando la seguridad del Golfo.

El día anterior, ministros de Relaciones Exteriores de Omán e Irán habían discutido en Muscat cómo contener tensiones y proteger corredores marítimos. Estos intercambios indican que los canales de debate siguen abiertos. No vale la pena anunciar una nueva cesación del fuego, ni se garantiza un retorno a la normalidad para la navegación.

Mundo: Energía en India, las observaciones de Terra llegan a su fin

Amazon anunció el 17 de noviembre otros 7.000 millones de dólares en inversiones renovables en la India para 2030, además de 4.000 millones ya contratados. Cuatro proyectos eólicos y solares por un total de 934 megavatios forman parte de este sobre ya comprometido. Distinguirlos evita contar los mismos anuncios dos veces. Estos son la capacidad y los gastos proyectados, no la nueva producción disponible hoy en día.

NASA anuncia que Terra dejará de reunir datos científicos el 1 de diciembre. Lanzado en diciembre de 1999, el satélite documentó cambios en la tierra, los océanos y la atmósfera mucho más allá de su misión inicial de seis años. La agencia invoca el envejecimiento de los sistemas y la deriva de la órbita. La desactivación debe continuar hasta enero de 2027; los archivos de datos permanecerán libremente accesibles al público.

Cover: Lebanese Parliament in Beirut, an archive photograph whose date of shooting is not established. Ilustración institucional, no relacionada con un evento fotografiado este miércoles. © François el Bacha / Libnanews, todos los derechos reservados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews