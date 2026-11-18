El comienzo de Mina West añade una fuente de gas nacional en Egipto. Su importancia se mide por la situación nacional: la producción del 2026 de agosto sigue siendo muy inferior a la observada un año y cinco años antes, mientras que las importaciones ocupan un lugar importante en la oferta. La nueva ingesta no se confunde con un retorno al equilibrio. El aumento del poder de campo y la evolución de otros depósitos determinarán el efecto real en los volúmenes disponibles para la red egipcia.

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El gas en Egipto recibe una nueva contribución con el inicio de Mina West, anunciada el 15 de noviembre de 2026 por Shell y su socio KUFPEC. Este campo mediterráneo debe alimentar el mercado interno. Sin embargo, después de varios años de disminución de la producción nacional, un nuevo depósito mejora el suministro disponible, sin eliminar la brecha entre la producción y los requisitos.

Mina West se suma a la infraestructura existente

El proyecto está situado en la Concesión del Norte de El Amriya. Shell tiene 60% y KUFPEC 40%. Los socios anuncian una producción esperada de 160 millones de pies cúbicos estándar por día para todo el campo. Este volumen de pronóstico no es la única parte de Shell ni un promedio de producción ya visto durante varios meses.

Un oleoducto de siete kilómetros conecta a Mina West con el West Delta Deep Marine. El gas pasa por la infraestructura de procesamiento de Burullus antes de entrar en la red egipcia. La puesta en marcha ocurre tres años después del descubrimiento.

Gas en Egipto permanece muy por debajo de 2021

La serie mensual JODI mide el camino por delante. En agosto de 2026, la producción egipcia alcanzó 3.189 millones de metros cúbicos, frente a 3.564 millones en agosto de 2025. La disminución calculada sobre estos datos es del 10,5% en un año. En agosto de 2021, la producción seguía siendo de 6.081 mil millones de metros cúbicos, con un descenso del 47,6% durante cinco años.

Compare el mismo mes limita el efecto del calendario estacional. Esto no significa que todo el año 2026 siga exactamente este desarrollo, sino que da una medida precisa del debilitamiento de la oferta nacional.

Las cifras también describen la importancia de los insumos externos. Para agosto de 2026, JODI registró 1.969 mil millones de metros cúbicos de importaciones de gas natural licuado y 1.051 mil millones por tubería. Juntos, estos dos flujos representan 3.020 mil millones de metros cúbicos, casi equivalentes a la producción nacional del mes.

Una nueva contribución, aún no un reequilibrio

Por lo tanto, la puesta en marcha de Mina West responde a un reto inmediato: añadir volúmenes nacionales a un sistema que moviliza en gran medida las importaciones. Cada producción adicional puede ayudar a reducir la necesidad de producción externa, impulsada por la demanda y de otra producción sin cambios. Pero un campo no compensa necesariamente la disminución de otros depósitos.

Hay que distinguir dos acontecimientos: el aumento real del poder de Mina West y la trayectoria de toda la producción egipcia. Una capacidad anunciada es un objetivo industrial; los volúmenes entregados a la red determinan su efecto real. La conexión con las instalaciones existentes pone este nuevo gas disponible para el mercado nacional, mientras que las estadísticas mensuales medirán la contribución con el tiempo.

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