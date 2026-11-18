Tercer episodio de nuestra serie sobre IA y comercios. Estudios de campo y el caso Klarna muestran cómo la automatización transforma el servicio al cliente: respuesta inicial, diagnóstico, control y recuperación de archivos complejos. Las ganancias de velocidad no benefician también a todos los consejeros y no son suficientes para predecir el empleo.

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El tercer episodio de nuestra serie « L En el servicio al cliente, los asistentes escriben respuestas, sugieren un diagnóstico o manejan directamente una conversación. Las experiencias con consejeros muestran ganancias en velocidad, pero también efectos desiguales dependiendo de la experiencia y cómo organizar el trabajo. La pregunta central se convierte en la del pasaje entre la máquina y el empleado: ¿quién entiende el archivo, quién decide y quién reanuda la conversación cuando se complica?

Despuésdesarrolladores de tiycorrección escolar, servicio al cliente ofrece un campo donde la automatización se mide por contacto directo con el público. Un cliente generalmente no pide una respuesta bien escrita por sí mismo. Quiere tener acceso, entender una factura o resolver un problema. Por lo tanto, la fluidez de la conversación y la resolución del archivo deben examinarse por separado.

Un asistente detrás del asesor

El estudio de Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond, publicado en 2025 en elQuarterly Journal of Economics, cubre 5.172 agentes de soporte de una compañía de software profesional. Los investigadores siguen la introducción gradual de un asistente que sugiere respuestas durante intercambios escritos. El empleado puede cambiar o ignorarlos.

El número de problemas resueltos por hora aumenta en un promedio de 15%. Los consejeros menos experimentados o inicialmente menos activos están progresando más. Los mejores agentes registran pocos aumentos de productividad, con un ligero deterioro de algunos indicadores de calidad. En particular, la herramienta parece difundir prácticas previamente controladas por los colegas más eficaces.

Este resultado describe la asistencia en el trabajo, no reemplazando a todos los agentes por un chatbot. Se refiere a una empresa y una generación de herramientas. No proporciona un rendimiento garantizado para cada centro de contacto o una medida de los trabajos que se han eliminado. El promedio enmascara principalmente diferencias importantes dentro de la misma profesión.

En Alibaba, responder más rápido no resuelve todo

Unoinvestigación con Alibaba, revisado julio 2026, estudia el servicio post-venta del comercio en línea. El acceso al asistente se asigna al azar a los agentes. El sistema ofrece un diagnóstico y solución sólo al comienzo del intercambio. El Consejero sigue libre de aceptar o rechazar esta propuesta.

En promedio, la asistencia mejora la velocidad y las evaluaciones que dejaron los clientes. Sin embargo, no tuvo un efecto significativo en las nuevas demandas del cliente, utilizadas como medida objetiva de calidad. En los mejores agentes inicialmente, varios resultados se deterioran. Los autores asocian esta evolución con interrupciones en la continuidad del tratamiento.

Este documento de investigación, publicado en arXiv, no concluye que un asistente sea uniformemente adecuado para todos. También distingue dos resultados a menudo recogidos en presentaciones comerciales: un cliente puede apreciar el intercambio sin que su problema sea resuelto permanentemente. El momento de la sugerencia es parte de la organización que se evaluará.

Klarna combina automatización y acceso humano

Elinforme Anual 2025 de Klarna, presentado en 2026, describe otra organización. La compañía informó que su asistente apoyó el 80% de las conversaciones escritas de servicio al cliente durante 2025. Asigna aproximadamente $59 millones en ahorros durante el año.

Estos datos provienen de revistas y evaluaciones internas del grupo. No constituyen una comparación independiente entre archivos idénticos distribuidos al azar. La proporción de conversaciones tratadas tampoco representa una proporción equivalente de empleados reemplazables: las aplicaciones no requieren el mismo tiempo o habilidades.

Klarna especifica que es posible hablar con un representante humano para todos sus clientes. El modelo combina así una amplia automatización y un recurso humano. Para el asesor, la pregunta práctica es lo que recibe en el momento de la transferencia: una solicitud intacta, un resumen fiable o un archivo que ya es complicado por varias respuestas insatisfactorias.

Transferencia se convierte en una tarea por derecho propio

Tomemos un caso hipotético de trabajo: un cliente impugna una facturación después de haber obtenido ya una promesa de reembolso. Un asistente puede encontrar un procedimiento general y proponer una formulación. El asesor todavía debe determinar qué se ha prometido, si la operación se ha realizado y qué autoridad puede corregir el archivo.

En esta situación, la primera respuesta rápida no es suficiente para medir el servicio prestado. Si el cliente tiene que repetir su historia en cada transferencia, el tiempo guardado en el primer contacto se puede perder. Una organización coherente debe transmitir los elementos útiles, distinguir una propuesta de una acción realizada y hacer visible lo que queda por decidir.

Por lo tanto, el control no debe limitarse al número de conversaciones cerradas. También puede abarcar archivos reabiertos, errores corregidos, el plazo hasta el arreglo real y la calidad de la transferencia a un colega. Estos indicadores prueban una hipótesis de productividad en lugar de confundir una respuesta generada con un problema resuelto.

Empleos presionados pero reclutamiento persistente

En los Estados Unidosbureau of Labor Statistics projections updated on 29 October 2026pronostica una disminución del 5% en el empleo de representantes de servicio al cliente entre 2025 y 2035. Sin embargo, la administración prevé una media de 229.500 puestos vacantes al año, vinculados a las salidas y los cambios de empleo.

El BLS vincula el descenso previsto a la automatización cada vez mayor de las tareas, incluidos los servicios y aplicaciones de acceso abierto. También destacó el mantenimiento de centros humanos para demandas complejas. Esta proyección americana abarca varias tecnologías y sectores. No indica un efecto aislado de la IA general y no describe el mercado libanés.

La coexistencia de una fuerza de trabajo general decreciente y de un gran número de reclutas es importante para los candidatos. Significa que una profesión puede permanecer accesible al cambiar su tamaño y requisitos. El contenido de los puestos propuestos cuenta tanto como su número: procesamiento de rutina, reanudación de las reclamaciones, apoyo técnico o supervisión.

En el Líbano, medir el uso antes de copiar los resultados

En suresumen publicado en junio 2026La Organización Internacional del Trabajo describe los aumentos desiguales de productividad y los desplazamientos masivos de empleo que siguen siendo limitados en los datos disponibles. En particular, destaca los riesgos para las oportunidades de entrada de los jóvenes y la calidad del trabajo. Un ahorro de tiempo notificado no se traduce automáticamente en un aumento medido de la producción o los ingresos.

Para una empresa que opera en el Líbano, se pueden utilizar estudios extranjeros para construir un juicio, no para anunciar sus resultados con antelación. Esto incluiría la comparación de las aplicaciones en los idiomas efectivamente utilizados, la comprobación de las respuestas a los procedimientos locales y el mantenimiento de un grupo de comparación suficientemente cercano. La asistencia eficaz en una pregunta estándar en inglés puede dar lugar a un resultado diferente en una reclamación árabe-francés.

El papel del asesor se desempeña entonces en la comprensión del caso, identificando excepciones y la capacidad de adoptar un enfoque. La capacitación sólo para aceptar sugerencias sería insuficiente. También es necesario aprender a identificar una respuesta plausible pero inapropiada, documentar una corrección y reanudar el diálogo sin volver a iniciar el cliente. En este lugar específico se decidirá la calidad del servicio automatizado: cuando la respuesta estándar deja de ser suficiente.

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