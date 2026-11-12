Pen político destaca el caso de Elijah Saliba en un video publicado el 11 de noviembre. Sus acusaciones sobre protecciones y redes siguen sin confirmarse. The article distinguishes these assertions from the ISP release on suspicions of fraud and fraud from the status of lawyer. También recuerda la negativa de la defensa del 4 de noviembre, antes del vídeo, y la información de prensa sobre una denuncia del Colegio de Abogados de Beirut. Estos elementos no establecen ninguna culpabilidad definitiva.

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Una publicación de Political Pen, publicada el 11 de noviembre en Instagram con Karine Kassis, destaca el caso de Elie Saliba. Los medios de comunicación hacen acusaciones sobre sus relaciones con líderes y figuras religiosas. Estas afirmaciones van más allá de lo que hacen público las Fuerzas de Seguridad Interna. The defence, for its part, challenged the charges against his client and asked to wait for the results of the investigation.

Lo que Pen Político dice sobre el caso Saliba

En la leyenda acompañando su video, Political Pen afirma que Elijah Saliba habría atraído a varios líderes religiosos y figuras a su red. Citando fuentes de Pen Media, la publicación también se refiere a la supuesta protección de un ex general, que fue presentado como involucrado en sus actividades. Ella no da su identidad.

Los medios utilizan una comparación con Jeffrey Epstein en el título de su publicación. Esta fórmula pertenece a la Pena Política: no constituye una calificación judicial ni evidencia de delitos comparables. The documents consulted do not confirm the charges relating to the evenings mentioned or the alleged protection of a former senior.

It is also important to distinguish the date of distribution of the video from that of the alleged facts. La publicación está fechada el 11 de noviembre, pero su leyenda no proporciona una cronología precisa de estos eventos.

Suspicions of ISPs

Sin embargo, hay algunos elementos oficiales en el archivo. In a press release dated 4 November, the Internal Security Forces issued, on judicial instructions, a photograph of a detained man, identified by the initials E.S., born in 1994 and of Lebanese nationality. La prensa libanesa lo identificó como Elías Saliba.

The ISPs report suspicions of fraud and abuse of legal status. According to the preliminary results of the investigation reported in this press release, the suspect allegedly led detainees and their families to believe that he could intervene in their judicial files. Habría prometido facilitar sus procedimientos contra el dinero, explotando sus relaciones personales.

El texto oficial no menciona al ex general mencionado por la Pena Política o las acusaciones sugeridas por la referencia a Epstein.

Demandas de defensa

On 4 November, lawyer Ali Nassim Ahmad al-Hajj denied the charges presented in a television report against his client Elijah Saliba. He denounced what he considered a media trial and called to wait for the results of the investigations. Esta reacción precede a la publicación de la Pena Política y por lo tanto no puede presentarse como una respuesta específica a ella.

On 11 November, press reports also reported a complaint from the Beirut Bar to the first investigating judge of Mount Lebanon, Nada al-Asmar. Cubriría la usurpación de la condición de abogado, intermediario y fraude. The text of this complaint was not consulted.

La evidencia disponible no constituye una decisión final sobre la culpabilidad de Elijah Saliba, quien disfruta de la presunción de inocencia. En su puesta en libertad, los ISP piden a las personas que creen que han sido víctimas de los eventos descritos para ponerse en contacto con 1788 o para informar al departamento de investigación de la sucursal de inteligencia.

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