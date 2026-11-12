Irán: Rezaei clarifica condiciones y amenazas · Global Voices

Mohsen Rezaei mantiene la negativa de Irán a transferir materiales enriquecidos y amenaza las bases estadounidenses involucradas en nuevas huelgas, incluso en Europa. Su mantenimiento del 11 de noviembre especifica las condiciones, sin anunciar un ataque o una flota nuclear operacional. El Líbano sigue siendo el centro de las reivindicaciones iraníes declaradas. El 2 de noviembre ya se había rechazado la transferencia. Los proyectos de propulsión naval invocados siguen siendo intenciones, mientras que los términos de un acuerdo con Washington no se establecen.

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Mohsen Rezaei advirtió el 11 de noviembre que nuevas huelgas contra Irán podrían llevar a ataques contra bases norteamericanas distantes, incluso en Europa si se utilizaban para atacar territorio iraní. En la misma entrevista televisiva, el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional reiteró que los materiales nucleares enriquecidos permanecerían en el Irán. También presentó el fin de la guerra en el Líbano como condición esencial para el cese de las hostilidades regionales.

Estas declaraciones especifican la posición de Teherán. No anuncian un ataque a una base europea o un acuerdo aceptado por Washington. La negativa a transferir materiales enriquecidos no es nueva: el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, ya lo había expresado el 2 de noviembre. La intervención de Rezaei agrega detalles sobre los usos invocados y los posibles objetivos de una respuesta.

Bases americanas en Europa sujetas a condiciones condicionales

Rezaei distingue instalaciones cercanas a Irán de las situadas más lejos. Se refiere a algunas islas, sin nombrarlas, así como a bases en países europeos. Para este último, vincula explícitamente su amenaza a la salida de aviones estadounidenses que bombardearían a Irán. Por lo tanto, su discurso no se refiere a todo el territorio europeo como objetivo.

El funcionario iraní está tratando de disuadir de una nueva operación estadounidense amenazando la infraestructura que estaría implicada. Sin embargo, no proporciona un calendario de acción ni una lista precisa de instalaciones. La declaración tampoco permite la verificación de las capacidades militares necesarias para llegar a cada una de las zonas mencionadas.

Los materiales enriquecidos permanecerían en territorio iraní

En cuanto a la energía nuclear, Rezaei afirma que Teherán informó a sus interlocutores rusos de su negativa a transferir materiales enriquecidos. Explica que quiere mantenerlos con fines iraníes. Mencionó el diseño de naves nucleares y submarinos. También mencionó el deseo de producir pequeños reactores modulares. Estos elementos describen las direcciones reclamadas, no el equipo para el cual se establecería la comisión.

El mantenimiento no proporciona un archivo técnico para evaluar estos proyectos. No proporciona un calendario industrial verificable. La propulsión de un edificio y su armamento son también dos preguntas distintas: hablar de la propulsión nuclear no significa anunciar un arma nuclear a bordo.

El precedente del 2 de noviembre nos permite situar esta intervención. Cuando se le preguntó acerca de una posible transferencia de uranio enriquecido en el extranjero, Baqaei ya había respondido que Irán no lo aceptaría. Rezaei confirma así una línea defendida públicamente antes de su entrevista.

Líbano permanece en condiciones de Teherán

Rezaei vincula un fin a la guerra con todos los frentes regionales, destacando el caso del Líbano. El levantamiento del bloqueo naval y la liberación de activos iraníes congelados también están entre las demandas de Teherán. La persona a cargo exige garantías contra otro ataque. Estas solicitudes siguen siendo las de la parte iraní; no constituyen compromisos recíprocos ya concluidos.

Para el Líbano, el alcance de esta posición es diplomático. Teherán busca integrar el frente libanés en el acuerdo que exige con los Estados Unidos. Esto no prueba que exista un acuerdo sobre este frente o que las autoridades libanesas hayan aceptado las modalidades mencionadas. Una condición formulada por Irán no es una decisión del gobierno libanés.

Mensajes indirectos, sin un encuentro anunciado con Vance

El 10 de noviembre, el Canciller iraní Abbas Araghchi ya había negado un proyecto de reunión entre Rezaei y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Al mismo tiempo, mantuvo las condiciones iraníes relativas a Ormuz. La intervención del día siguiente no convierte esta cita desafiada en una negociación confirmada.

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