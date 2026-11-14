Cesta: Líbano prepara Japón y China

El Líbano inició sus preparativos para recibir a Japón y China los días 26 y 29 de noviembre en Zuk Mikael. Ahmad Farran reúne quince jugadores antes de su selección final. Dos amigos en Jordania preceden a estos nombramientos, anunciados a las 9.00 horas por la taquilla oficial de las dos reuniones en casa.

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La selección de baloncesto libanesa comenzó el viernes 13 de noviembre, preparándose para las reuniones contra Japón y China. Ahmad Farran llamó a quince jugadores antes de retener a su grupo de doce. El Líbano recibirá Japón el 26 de noviembre, seguido de China el 29 de noviembre, en el complejo de Nouhad Naufal de Zuk Mikaël, en la clasificación para la Copa Mundial 2027.

Ambos nombramientos en casa se anuncian a las 9.00 horas. Hora de Beirut en la taquilla oficial. Dos partidos amistosos en Jordania, los días 19 y 21 de noviembre, deben preceder a esta secuencia de clasificación.

Baloncesto libanés: 15 jugadores para preparar noviembre

El grupo de Ahmad Farran incluye a Ali Mezher, Ali Mansour y Jad Khalil. Wael Arakji, que se recupera de una lesión, no participa en esta preparación. Jihad al-Khatib también está ausente por lesión.

Otros jugadores invitados son Amir Saud, Karim Zeinoun, Omar Jamaleddine, Joe Abu Samra, Sergio Darwich, Mark Khoury, Youssef Khayat, Hayk Gyokchyan, Gerard Hadidian, Omar El Jamal, Derek Funderburk y Karim Ezzeddine. Se unió al grupo después de sus actuaciones con La Sabiduría.

Farran también espera el regreso de Sergio Darwich y Mark Khoury, que están en Japón. Su llegada se anuncia alrededor del 19 de noviembre. Por lo tanto, los quince jugadores todavía no son la lista final de doce retenidos para los partidos oficiales.

Dos ensayos en Jordania antes de Zuk Mikael

El programa preparatorio prevé dos enfrentamientos con la selección jordana sobre su terreno: el jueves 19 y el sábado 21 de noviembre. Estas reuniones amigables preceden a la recepción del Japón por unos días.

Ahmad Farran señala que sus jugadores se acercan al rally después de varias competiciones con sus clubes. Cita citas árabes, torneos en Dubai y Siria, así como los primeros días del campeonato libanés. El criador destaca su ritmo competitivo y su motivación para jugar frente al público libanés.

El personal debe componer sin Arakji en la organización ofensiva. La presencia de tres líderes en la lista ampliada le da varias soluciones para preparar las dos reuniones. La composición final será conocida después de la reducción de este grupo.

Japón el 26, China el 29 de noviembre

La taquilla muestra ambos partidos en el mismo lugar y al mismo tiempo: el jueves 26 de noviembre a las 9.00 horas contra Japón, y el domingo 29 de noviembre a las 9.00 horas contra China. El complejo Nouhad Naufal se encuentra en Zuk Mikael.

Estas reuniones forman parte de la campaña de clasificación asiática para el Campeonato Mundial celebrado en Qatar en 2027. El Líbano busca una quinta participación después de 2002, 2006, 2010 y 2023 ediciones. Antes de los dos plazos, Farran tendrá amigos jordanos para detener sus últimas elecciones.

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