Combustibles en Líbano: ¿Por qué el Brent no es suficiente

Los precios del combustible en el Líbano no dependen únicamente de Brent. Georges Brax explica el papel de los productos refinados, las últimas quince citas, transporte y seguro. Este mecanismo arroja luz sobre los lagos del mercado, sin garantizar una gota idéntica en gasolina y diesel antes del próximo invierno.

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El precio del combustible en el Líbano no sigue mecánicamente el Brent mostrado en los mercados. Georges Brax, presidente del sindicato de propietarios de gasolineras, recuerda esta distinción en sus declaraciones hechas públicas el 14 de noviembre de 2026. La tabla libanesa se basa, explica, en las cotizaciones para productos refinados, a los que se añaden los gastos de flete y otros componentes del precio. Por lo tanto, una gota de crudo no es suficiente para predecir el siguiente aceite completo.

Esta explicación viene cuando los consumidores buscan entender las diferencias entre los aranceles internacionales y locales. No significa que ninguna variación se justificaría en principio. Para comparar los dos, el mismo producto, el mismo período y los mismos costos deben conciliarse. El precio instantáneo de un barril por sí solo no describe el costo del combustible entregado al Líbano.

Precios de combustible en Líbano : el producto comprado cuenta

Brent se refiere a una referencia al petróleo crudo. Gasolina y diesel están refinando productos para diferentes usos. Brax insiste en los precios de estos productos, seguidos notablemente por Platts. Son ellos los que necesitan ser examinados para comprender el mercado libanés, dependiendo de las importaciones de combustible.

Sus precios satisfacen su propia disponibilidad y demanda. El gerente profesional describe una demanda más sostenida del diesel a medida que se acerca el invierno. Se cita calefacción, producción de energía y transporte de mercancías. La gasolina no satisface exactamente las mismas necesidades. Ambos productos pueden evolucionar de manera diferente, incluso cuando provienen de la misma materia prima.

Brax estima que la gasolina podría disminuir aún más, mientras que el diesel permanecería bajo presión. Este es su pronóstico, no un nuevo arancel oficial o una garantía para las próximas semanas. Las condiciones de suministro y la demanda pueden cambiar este camino. Presentar una liberación de crudo como la promesa de una gota idéntica en todos los combustibles haría desaparecer esta distinción.

Quince citas en lugar de un curso instantáneo

Según Georges Brax, la tabla de composición de precios se basa en las últimas quince citas de productos refinados. Esta referencia explica una segunda desviación: la del tiempo. Una gran variación observada hoy no reemplaza inmediatamente todos los valores utilizados en el cálculo. Las citas anteriores siguen pesando mientras pertenezcan al período elegido.

El mecanismo descrito no autoriza el anuncio de un período fijo de 15 días. Quince publicaciones de precios y quince días calendario no son unidades intercambiables. Tampoco permite que la cantidad del próximo ajuste sea deducida sin los valores realmente deducidos. La explicación se refiere a la lógica del cálculo, no a la recreación de la tabla actual.

Para evaluar la transmisión de una disminución, es necesario observar varias citas comparables. Una serie de declives en el producto refinado no tuvo el mismo efecto que una sola gota en el crudo. Por el contrario, un rebote único de la Brent no calcula directamente el aumento de una lata diesel. La referencia y el período de observación deben especificarse antes de cualquier comparación.

Carga y seguro suplemento la factura

El precio internacional del producto no es el precio de un combustible entregado. Brax recuerda el papel del transporte marítimo, el seguro y los impuestos. Estos artículos están incluidos en la factura local. Una mejora en uno de ellos puede ser compensada por una tensión en otro. Sin su desglose, un cambio en la cantidad final no puede atribuirse totalmente al petróleo.

En particular, el jefe de las estaciones de servicio destaca la exposición del Líbano a perturbaciones externas. El país debe comprar y transportar sus productos refinados. Por lo tanto, las tensiones en las rutas marítimas afectan a una cadena de suministro cuyo costo supera el valor de la carga. Esta dependencia es distinta del nivel de consumo interno.

Así pues, una disminución de las compras de los hogares no garantiza una reducción equivalente de los costos de importación. Los precios de referencia se forman en mercados mucho más amplios. Los gastos de transporte y seguros también cumplen sus propias condiciones. La contracción del mercado local puede coexistir con una factura de alta unidad.

Los pronósticos siguen siendo diferentes de los aranceles aplicables

En sus declaraciones de 14 de noviembre, Brax aboga por la diversificación de las fuentes de energía. Describió esto como una manera de reducir la exposición a crisis repetidas. También establece que los importadores han mantenido acciones para alimentar el mercado. Esta evaluación profesional no va acompañada de un inventario público detallado para calcular una autonomía precisa aquí.

Por lo tanto, para el consumidor hay que mantener tres informaciones separadas: el precio del petróleo crudo, las cotizaciones del combustible correspondiente y el arancel local aplicable. Los primeros dos ayudan a explicar una evolución; no reemplazan al tercero. La siguiente tabla de precios mostrará el ajuste real, sin convertir una anticipación en gasolina en un compromiso en diesel.

Ilustración: ex bomba de gasolina en Jounieh, fotografía de archivo publicada en Libnanews Bank en marzo de 2022. No muestra el estado actual de las estaciones. © Libnanews.com.

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