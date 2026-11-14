Líbano meridional: el costo de regresar a los campos

En el sur del Líbano, los agricultores tratan de reanudar sus actividades a pesar de las tierras inaccesibles, los árboles destruidos y las indemnizaciones previstas. En Houla y Chaaytiyeh, dos testimonios muestran diferentes necesidades. Nizar Hani afirma que el plan avanza, con verificación de daños y mantenimiento de servicios agrícolas en el Sur.

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Regresar a un pueblo no es suficiente para apoderarse de una granja. En el sur del Líbano, los agricultores todavía describen tierras inaccesibles, árboles destruidos y una indemnización prevista. Sus testimonios, reunidos en un informe de prensa libanés publicado el 14 de noviembre de 2026, indican el costo de un nuevo comienzo y programas de apoyo. El Ministro de Agricultura, Nizar Hani, dijo que se estaba aplicando la respuesta.

El dossier no se refiere al anuncio de un nuevo balance nacional. Se arroja luz sobre las dificultades prácticas de recuperación, varios meses después de las primeras evaluaciones. Acceso a un paquete, tener liquidez y encontrar una herramienta productiva son tres problemas distintos. Las rutas de Ahmad Diab, Houla, y de Oday Muslimi, Chaaytiyeh, muestran los efectos.

Farmers of South Lebanon: Resuming on another land

Ahmad Diab cultiva alrededor de 25 dunums de frijoles y trigo en Houla. Según su testimonio el 14 de noviembre, no pudo reanudar la explotación de esta tierra. Por lo tanto, alquiló otro pedazo de tierra en Chaqra para intentar reconectarse con su actividad. El desplazamiento no sólo se refiere a su lugar de residencia: también cambia las condiciones materiales de su trabajo.

El agricultor afirma que el ministerio registró sus pérdidas después de la guerra de 2024. However, it states that it has not received any compensation at this stage. Este testimonio se refiere a su situación personal. No se puede decir que no se haya pagado ayuda en todo el Sur. Sin embargo, muestra que un daño identificado y un pago recibido siguen siendo dos pasos diferentes.

El uso de tierras arrendadas satisface la necesidad de producir sin esperar el regreso a la parcela original. También requiere construir los recursos necesarios para una nueva campaña. En el informe se describen los ahorros de la guerra y el desplazamiento, mientras que la compra de semillas y insumos debe preceder a la cosecha. Los ingresos futuros no financian inmediatamente estos primeros gastos.

En Chaaytiyeh, los limones no vuelven

Oday Muslimani informa que encontró los árboles de limón de su granja destruido cuando regresó a Chaaytiyeh. Quiere replantear, pero dice que no tiene los fondos necesarios. También evoca el temor de una reanudación de la guerra. En su cuenta, se refuerza la falta de dinero y el riesgo de seguridad: la contratación de los recursos restantes se hace más difícil cuando su resultado puede perderse de nuevo.

La destrucción de árboles difiere de la pérdida de un solo cultivo. El informe pone de relieve el tiempo necesario para reemplazar las plantaciones y recuperar su producción. Por consiguiente, la recuperación incluye un período durante el cual los costos de mantenimiento vuelven antes de los ingresos. Para los musulmanes, la agricultura es su principal recurso, no una actividad complementaria fácilmente suspendida.

Las medidas descritas en el archivo incluyen la sustitución de árboles dañados, la rehabilitación de huertos y viñas, y su mantenimiento hasta la recuperación. Este trabajo responde a daños duraderos. El apoyo a los insumos y los ingresos estacionales es otra necesidad: permitir que los agricultores todavía estén en condiciones de crecer para no perder un año de cultivo adicional.

El Ministerio distingue el censo in situ y la verificación

Nizar Hani asegura, en el mismo informe, que el plan ministerial sigue vigente. Explicó que las zonas afectadas habían sido examinadas en dos etapas. Antes de lanzar proyectos, los daños registrados deben verificarse sobre el terreno. Este procedimiento debe especificar su alcance y naturaleza antes de la intervención.

The Minister also states that agricultural services in the South continue to operate. The centres in the occupied territories were transferred to Nabatiyah and Saida, according to his explanation. Su movimiento tiene por objeto mantener el servicio a los operadores a pesar de la pérdida de acceso a ciertos sitios.

Hani afirma que la ayuda se distribuye periódicamente en diferentes regiones. Ante esta presentación, algunos agricultores entrevistados dijeron que todavía estaban esperando su compensación. Las dos conclusiones no son automáticamente incompatibles: la ejecución puede referirse a parte de los archivos sin cubrir todas las necesidades. El informe no proporciona un balance propuesto para conciliar cada solicitud, decisión y pago.

Las pérdidas de producción exceden los daños materiales

Una evaluación publicada por el Ministerio de Agricultura el 17 de junio de 2026 muestra estas dificultades. Se llevó a cabo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y asociados de las Naciones Unidas y se calcularon pérdidas de producción en 530,5 millones de dólares. El daño directo fue de 41,2 millones. Estas cantidades ya publicadas no constituyen un nuevo total al 14 de noviembre.

El documento también distinguió 56.320 hectáreas afectadas por pérdidas de producción y 1.380 hectáreas que requieren rehabilitación directa, excluyendo cultivos de campo. Por lo tanto, las superficies no describen el mismo fenómeno. Una tierra puede perder su producción debido a la falta de acceso o de trabajo, sin que todo su equipo sea destruido. Por el contrario, los huertos dañados pueden requerir una reconstrucción sostenida.

Esta distinción se suma a las dos situaciones notificadas en noviembre. Diab está buscando otra tierra para seguir sus cultivos. Muslimi debe restaurar los medios para producir en su propia granja. Una respuesta limitada al único daño visible no cubriría las mismas necesidades que el apoyo a los ingresos o gastos perdidos para la próxima temporada.

Anuncios de equipo, pero no un saldo de entrega

El 9 de noviembre, Joseph Aoun anunció financiación para 1.500 invernaderos y 50 bombas de agua. Estas instalaciones deben apoyar la agricultura en tierras accesibles. Este anuncio, ya detallado por Libnanews, no constituye un registro de las instalaciones efectivamente entregadas. Tampoco permite que todas las reclamaciones anteriores sean consideradas resueltas.

En el testimonio del 14 de noviembre, la espera es sobre la posibilidad de trabajar de nuevo, no sólo sobre la existencia de un programa. Para Ahmad Diab, hoy pasa por una parcela alquilada en Chaqra. Para Oday Muslimi, depende de cómo replantear sus árboles de limón. Así pues, el calendario de ayuda sigue siendo compatible con el de la labor agrícola.

Archivo Ilustración: Deir Mimas, 7 de agosto de 2019. Esta fotografía no representa el daño de 2026. Photo Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Libnanews dressing under the same license.

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