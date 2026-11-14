Firma electrónica en el Líbano: qué cambios

El Líbano está avanzando hacia actos oficiales electrónicos, pero el anuncio del 22 de octubre de 2026 no abre automáticamente todos los procedimientos a distancia. La ley 2018 ya reconoció las firmas electrónicas bajo condiciones. Este descifrado explica su funcionamiento, su utilidad y la diferencia entre un documento firmado, una forma digital y una aplicación en línea. Examina los servicios visibles en el Portal de Finanzas, así como las limitaciones encontradas, sin prometer la emisión inmediata de documentos administrativos.

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El Líbano ha dado un nuevo paso hacia la firma electrónica, pero no todos los enfoques se han vuelto factibles a distancia. El 22 de octubre de 2026, los Ministerios de Justicia y Tecnología anunciaron la aprobación de un proyecto de decreto sobre documentos oficiales electrónicos. Ocho años después de la ley de 2018, el tema es su implementación en las administraciones. Comprender esta diferencia evita confundir la reforma jurídica con la apertura efectiva de un servicio.

Un reconocimiento que ya data de 2018

La fórmula « Lebanon acaba de aprobar firmas electrónicas después de ocho años » requiere aclaración. La Ley No 81 de 10 de octubre de 2018 ya reconoció la escritura y la firma electrónica. Article 4 gives them the same legal effects as their paper equivalents, subject to conditions. Es necesario poder identificar al autor y garantizar la integridad del documento cuando se crea y se preserva.

El artículo 7 se refiere al valor probatorio del documento electrónico. Article 9 requires a safe process for identifying the signatory and linking his signature to the act concerned. Por otra parte, el artículo 8 se reserva un régimen especial para documentos oficiales electrónicos. Su eficacia jurídica depende de un decreto aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia.

El anuncio del 22 de octubre se refiere precisamente a este patio administrativo. Por lo tanto, no es un primer reconocimiento general de la firma electrónica ni una nueva decisión adoptada el 14 de noviembre. El texto completo del nuevo decreto y su referencia a la publicación en el Diario Oficial no pueden confirmarse en los documentos consultados. La aprobación anunciada por ambos departamentos está documentada.

Una firma electrónica no es sólo un dibujo

Firmar significa identificar al autor de un compromiso y expresar su acuerdo. En un entorno digital, esta función no depende necesariamente de un rasgo manuscrito visible. Una firma electrónica puede consistir en datos asociados a un documento. La firma digital se refiere más precisamente a una técnica criptográfica para verificar su origen e integridad.

En un sistema basado en certificados, vincula una identidad a los datos de verificación. El firmante utiliza una clave privada protegida; el destinatario tiene un medio de controlar la firma. Una modificación posterior del documento se hace detectable. Es esta conexión técnica, y no la belleza de una inicial en pantalla, que trae la garantía deseada.

Por lo tanto, sacar una fotografía de su firma en un PDF no proporciona las mismas garantías. Se puede copiar. No prueba automáticamente quién validó el archivo o si su contenido ha cambiado. El valor jurídico depende del proceso utilizado, las pruebas disponibles y las normas aplicables.

¿Cuál es el propósito del nuevo marco administrativo?

El comunicado ministerial describe un despliegue progresivo, adaptado a la preparación de cada administración. Anunció la sustitución de los Decretos 14115/2024 y 14555/2025. Proporciona un marco para comenzar sin demora la terminación de toda la infraestructura nacional de acreditación.

Los ministerios citan las normas técnicas del Reglamento Europeo del EIDAS y el mantenimiento en el Líbano de los componentes esenciales de los servicios fiduciarios. También presentan mecanismos de trazabilidad, verificación y archivo. El objetivo es crear, firmar, intercambiar y mantener actos administrativos fiables, reduciendo los viajes y los retrasos.

En términos concretos, un documento oficial podría circular entre los servicios sin tener que ser impreso y sellado en cada etapa, cuando el procedimiento correspondiente sea operativo. El destinatario debe poder comprobar su origen. El registro también hará un seguimiento de las operaciones. Estos son los usos posibles por el marco anunciado, no una lista de beneficios ya abiertos en todas partes.

¿Qué documentos se pueden solicitar en línea?

Al 14 de noviembre, las páginas oficiales consultadas no proporcionan un catálogo nacional de nuevos documentos disponibles en virtud de este decreto. No hacen posible afirmar que un extracto de estado civil, un acto notarial, un poder de abogado o título de tierra ahora se puede obtener y firmar a toda distancia en todos los casos.

Sin embargo, ya hay servicios digitales, en particular en las finanzas. Su presencia no demuestra que sean el resultado de la reforma del 22 de octubre. El portal de impuestos presenta formularios, devoluciones y aplicaciones inmobiliarias. Esto es lo que se comprobó en sus páginas públicas:

Regresos fiscales: el portal proporciona un archivo para los formularios R5, R6 y R7, convertible a XML para la transmisión electrónica.

el portal proporciona un archivo para los formularios R5, R6 y R7, convertible a XML para la transmisión electrónica. Exención del impuesto sobre la propiedad construida: un procedimiento de solicitud en línea incluye información del solicitante, la propiedad y sus propietarios, y la presentación de los documentos.

un procedimiento de solicitud en línea incluye información del solicitante, la propiedad y sus propietarios, y la presentación de los documentos. Otras aplicaciones inmobiliarias: en particular, el menú presenta la declaración de vacantes, la solicitud de valor de alquiler y las controversias relacionadas con ese valor.

en particular, el menú presenta la declaración de vacantes, la solicitud de valor de alquiler y las controversias relacionadas con ese valor. Honorarios jurídicos:una página de pago solicita un número de recibo y la cantidad a pagar.

Este cheque cubre interfaces e instrucciones, no la terminación de un enfoque del usuario. No garantiza la disponibilidad continua del servicio ni la publicación inmediata de un documento firmado electrónicamente. La consulta fiscal inmobiliaria también se refirió, durante el cheque, a una página de sesión caducada.

Presentar una solicitud no significa recibir el acto

La declaración de impuestos ilustra la distinción. El formulario requiere, entre otras cosas, una copia del título de propiedad o un documento de tierra admitido, así como un certificado municipal de ocupación o vacante, o recibos municipales. Un poder notarizado de abogado puede ser requerido cuando el solicitante actúa para el contribuyente.

La página especifica que, después de la presentación, la información es enviada por correo electrónico y que el departamento competente contacta para el seguimiento. No promete entrega automática. Esto permite a una administración analizar la recepción del archivo manteniendo el procesamiento humano y los cheques documentales.

Para las personas y las empresas, queda la pregunta correcta: ¿qué documento, con qué administración, cómo identificar y qué pruebas finales? Una forma descargable, un pago en línea y un acto autenticado son tres servicios diferentes. Antes de iniciar un procedimiento, deben revisarse las partes, las condiciones de acceso y el método de entrega indicado por la organización interesada.

El próximo paso concreto será el anuncio, administración por administración, de los actos realmente emitidos bajo este nuevo régimen. Este calendario operacional, con sus procedimientos y medios de verificación, medirá lo que la reforma está cambiando realmente para los usuarios del Líbano y el extranjero.

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