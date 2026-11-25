El FC Barcelona juega por primera vez en Azerbaiyán el miércoles 25 de noviembre. Su oponente, el Sabah FK, compitió en su primera pierna después de cuatro rondas clasificatorias. El lanzamiento se anunció a las 18.45 horas en París y a las 7.45 horas en Beirut.

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FC Barcelona combate su primer juego en Azerbaiyán el miércoles 25 de noviembre. Sabah FK recibe el club catalán en el Estadio Olímpico de Bakú durante el quinto día de la Champions League. Fundada en 2017, el club azerbaiyano tuvo que pasar cuatro rondas clasificatorias antes de poder acoger a un oponente de este rango.

Campeón de Azerbaiyán dejó la primera ronda

Sabah se estableció en la élite azerbaiyana en 2018. Ganó su primer campeonato la temporada pasada, mientras retenía la Copa Nacional. Este doble no le dio lugar directo en la fase de liga de la Champions League. El club liderado por el lituano Valdas Dambrauskas cruzó sucesivamente las torres contra los nuevos santos, el KuPS, Aarhus y el Hapoël Beer-Sheva.

Sus primeros cuatro juegos en la competición ilustran la brecha entre esta cualificación y el nivel de sus oponentes en la fase de la liga. Sabah perdió en Manchester United (4-0), en casa contra Borussia Dortmund (1-2) y en Noruega contra Viking (4-1). También derrotó a Slavia Praga en Bakú (2-0), su única victoria antes de recibir Barcelona. Los tres puntos adquiridos contra la Eslava cuentan en el ranking común, independientemente del resultado del oponente en sus otros encuentros.

¿Por qué Barcelona se preocupa por estos tres puntos

El Barça tomó nueve puntos en cuatro días. Derrotó a Feyenoord, Galatasaray y Aston Villa y perdió a París Saint-Germain. En este formato, los primeros ocho tienen acceso directo a las octavas finales. Los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar compiten por las presas. Una victoria en Bakú traería a Barcelona a doce puntos, sin garantizar que terminará entre los ocho primeros. Después de Sabah, permaneció en Manchester City el 8 de diciembre.

El equipo de Hansi Flick fue a Bakú dos días antes del juego. El club figura el viaje a unos 3.970 kilómetros de Barcelona y lo presenta como el más largo de su historia en la competencia europea. Lamine Yamal no está incluido en el grupo anunciado: Barça indicó que permaneció en España debido a un problema de tobillo. Esta es la lista de los jugadores convocados, no el once comienzo.

¿A qué hora seguir Sabah-Barcelona?

El lanzamiento está programado el miércoles9.45 horas en Bakú, a las 7.45 horas en Beirut y a las 18.45 horas en París y BarcelonaEl juego se juega en el Estadio Olímpico de Bakú. La UEFA y el FC Barcelona ofrecen un seguimiento escrito de la reunión en sus sitios web oficiales.

Archivo fotográfico: Estadio Olímpico de Bakú el 10 de octubre de 2015. Eminn / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxeo y apósito Libnanews bajo la misma licencia.

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