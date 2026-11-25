Los eurodiputados aprobaron el presupuesto 2027 el miércoles por 406 votos a 184. Dispone de 19.700 millones de euros en compromisos y 211.500 millones de euros en pagos. La ayuda humanitaria y la investigación reciben financiación adicional del proyecto inicial, mientras que el próximo presupuesto multianual queda por negociar.

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El miércoles 25 de noviembre el Parlamento aprobó el presupuesto de la Unión para 2027 por 406 votos contra 184 y 69 abstenciones. El texto prevé 19.700 millones de euros en compromisos y 211.500 millones de euros en pagos. Este es el último presupuesto anual del marco financiero 2021-2027, no un acuerdo durante los próximos siete años.

Los Estados Miembros aprobaron formalmente el texto en el Consejo el lunes 23 de noviembre, tras el compromiso alcanzado con los negociadores del Parlamento el 11 de noviembre. Los eurodiputados votaron en Estrasburgo sobre este texto conjunto. Las dos instituciones votaron por la misma versión del presupuesto, distinta de las posiciones que ocupaban antes de la conciliación.

Por qué los pagos superan los nuevos compromisos

Los dos dígitos no suman. Un crédito de compromiso permite a la Unión asumir una obligación financiera: financiar una infraestructura, por ejemplo, cuyas obras y facturas se ejecutan durante varios años. Las consignaciones de pago permiten efectuar pagos en 2027. Cubren tanto algunos gastos decididos para 2027 como facturas relacionadas con proyectos realizados en años anteriores. Por consiguiente, el hecho de que los pagos previstos superen los nuevos compromisos no indica un déficit.

El departamento de investigación del Parlamento representa un 2,2% para compromisos y un 4,6% para pagos de su referencia 2026. Esta comparación incluye los dos primeros presupuestos de modificación de 2026 y el tercer proyecto de enmienda que se tiene en cuenta en su cálculo. No compara los gastos del presupuesto 2027 a 2026 ya señalados. El Consejo también declaró que 710,1 millones de euros seguían estando disponibles en los límites máximos de compromiso para las necesidades que no podían preverse en la votación.

Ayuda humanitaria, investigación y movilidad estudiantil

El compromiso añade 30 millones de euros a la ayuda humanitaria, 21,5 millones de euros a Horizon Europe y 14 millones de euros a Erasmus+, en comparación con la propuesta de la Comisión, según el departamento de investigación del Parlamento. También aumenta las consignaciones del Mecanismo Europeo de Protección Civil en 13,5 millones y del programa ambiental de la VIDA en 10 millones. Se trata de aumentos de la partida presupuestaria, no de los presupuestos totales de esos programas.

El aumento de la línea humanitaria no es un nuevo sobre para el Líbano, Siria u otro país en particular. La votación establecerá una capacidad de financiación para toda la Unión. Si esta decisión dará lugar a un apoyo adicional para una operación en el Oriente Medio requerirá una distinción entre el sobre presupuestario y las decisiones posteriores que especifiquen las cantidades, los beneficiarios y las condiciones de pago.

Se sigue debatiendo el presupuesto de 2028 a 2034

La votación regulará el presupuesto anual de 2027 en los límites máximos del período en curso. Los líderes europeos deben reunirse en Bruselas los días 26 y 27 de noviembre para discutir el marco entre 2028 y 2034. Este segundo proyecto debe establecer techos de gasto durante siete años y asignar recursos entre las diferentes políticas de la Unión. El texto votado en Estrasburgo no resuelve estos arbitrajes.

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