Dirigido al descanso por Bayern Munich, Lille ganó 2-1 miércoles en Villeneuve-dAscq. Ayase Ueda igualó en el 62o minuto antes de una meta contra su campamento de Aleksandar Pavlović, tres minutos después. El LOSC marca así su primer éxito en la fase de liga de esta edición.

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Dirigido al descanso por Bayern Munich, Lille ganó 2-1 miércoles en Villeneuve-dAscq. Ayase Ueda igualó en el 62o minuto antes de una meta contra su campamento de Aleksandar Pavlović, tres minutos después. El LOSC marca así su primer éxito en la fase de liga de esta edición.

El LOSC derrotó a Bayern Munich 2–1, el miércoles 25 de noviembre en el estadio Pierre-Mauroy de Villeneuve-d-Ascq, el quinto día de la Champions League. El galés, liderado desde el minuto 15, anotó dos veces en tres minutos después del descanso. El Bayern, que había tomado ocho puntos en sus primeros cuatro partidos europeos, concedió su primera derrota en la competición esta temporada.

Upamecano abre la puntuación, Özer mantiene Lille en el juego

El Bayern se aprovechó en la esquina. Tom Bischof encontró Dayot Upamecano, cuya cabeza golpeó a Berke Özer. The Lille goaltender then rejected attempts by Konrad Lamour and Aleksandar Pavlović. Al otro extremo del campo, Jonas Urbig impidió que Ayase Ueda y Ethan Mbappé se equipararan antes del descanso. Los bávaros fueron privados de Harry Kane y Michael Olise, que resultaron heridos, según LOSC.

Ueda iguala, el disparo de Mbappé precipita segundo objetivo

Lille pensó inicialmente que era igual después de la recuperación, pero un error en Joshua Kimmich condujo a la cancelación de la meta. En el minuto 62, Nathan Ngoy llevó la pelota hacia adelante antes de servir a Ayase Ueda. El huelguista japonés golpeó a Urbig. Tres minutos más tarde, Benjamin André lanzó Ethan Mbappé, cuyo disparo golpeó el poste. Al tratar de limpiar la pelota, Pavlović lo envió a sus propias redes.

Vincent Kompany incluyó a Jamal Musiala y Luis Díaz después del segundo objetivo en Lille. El Bayern no se igualó. Según el informe del club de Munich, el juego se jugó en ventanas cerradas frente a 50.000 personas.

Cuatro puntos para Lille antes de Stuttgart

Con esta victoria, el LOSC se levantó a cuatro puntos después de cinco días: perdió sus primeros tres partidos contra Betis Sevilla, Arsenal y Galatasaray, antes de hacer un sorteo en Bodø/Glimt. El Bayern permanece en ocho puntos. En la fase de la liga, los primeros ocho clasifican directamente para la octava final; de la novena a la 24a, los equipos pasan por las presas.

Lille jugará sus últimos tres partidos europeos en Stuttgart el 9 de diciembre, contra la Bratislava Eslovaca el 19 de enero y luego en Roma el 27 de enero. Bayern acogerá a la Esclavia Praga el 8 de diciembre para su próxima reunión europea.

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