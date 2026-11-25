Los equipos contra el ébola fueron evacuados a Bunia, en la parte oriental de la República Democrática del Congo, después de luchar en Ituri. La Organización Mundial de la Salud reporta dificultades para llegar a ciertas localidades, transferir pacientes y seguir sus contactos. El CDC de África registró 5.678 muertes al 17 de noviembre.

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Los equipos contra el ébola fueron evacuados a Bunia, en la parte oriental de la República Democrática del Congo, después de luchar en Ituri. La Organización Mundial de la Salud reporta dificultades para llegar a ciertas localidades, transferir pacientes y seguir sus contactos. El CDC de África registró 5.678 muertes al 17 de noviembre.

La lucha entre el ejército congoleño y los grupos armados en la parte oriental de la República Democrática del Congo perturba el cuidado de los pacientes del ébola. El miércoles 25 de noviembre, Catherine Smallwood, responsable de la respuesta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó de dos retiros a Bunia, capital de la provincia de Ituri: una evacuación de un hospital Akwe y un desplazamiento temporal de los equipos Mongbwalu, donde se había detectado la epidemia en mayo.

El personal bloqueó tres días en el hospital

En Akwe, al noreste de Bunia, una docena de personas, entre ellas dos funcionarios de la OMS y funcionarios de salud congoleños, permanecieron atrapadas tres días en el hospital en medio de los combates, según Smallwood. Fueron evacuados el martes a Bunia. En la zona de Mongbwalu, al noroeste de la capital provincial, las dificultades de acceso a las carreteras han llevado a la OMS y sus asociados a trasladar temporalmente sus equipos.

Las consecuencias no se limitan a lugares evacuados. According to WHO, some treatment centres operate with fewer staff, while communities are no longer accessible to teams monitoring exposed people. Las carreteras cortadas también complican la entrega de suministros médicos, la transferencia de pacientes entre instituciones y el movimiento de equipos de entierro. En el vecino Kivu del Norte, la OMS también informa de que perdió el rastro de personas tras nuevos ataques que desplazaron a más de 20.000 personas.

Más de ocho de cada diez nuevas infecciones de las listas de contacto

En su evaluación publicada el 25 de noviembre, la OMS estima que más del 80% de las infecciones recién reportadas siguen siendo detectadas en personas que no estaban en listas de contactos conocidas. En consecuencia, los equipos no pueden depender únicamente del seguimiento de las personas ya identificadas para identificar rápidamente nuevos casos. La OMS también observa la escasez de equipo de protección, dificultades de financiación y falta de confianza en los equipos de algunas comunidades.

La misma evaluación, que concluyó al 8 de noviembre, incluía 10.990 casos confirmados y 5.354 muertes en ocho provincias. Casi siete de cada diez infecciones confirmadas fueron registradas en Ituri. In a more recent assessment, as at 17 November, the African Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) reported 11,613 confirmed cases, including 5,678 deaths, in 68 health zones. Estas cifras corresponden a diferentes fechas de recogida, aunque ambos documentos fueron publicados el 25 de noviembre.

El riesgo sigue siendo muy alto en la República Democrática del Congo según la OMS

La OMS clasifica el riesgo como muy alto en la República Democrática del Congo. Ella lo juzga planteado en Kenia y Nigeria, donde se denunciaron casos sin transmisión comunitaria documentados en esta evaluación. En otros países se distingue entre el grado de conexión con las zonas afectadas y la capacidad de los servicios de salud para responder, en lugar de aplicar un nivel uniforme de riesgo.

El plan publicado por África CDC abarca el período comprendido entre noviembre de 2026 y mayo de 2027. Se prevé reforzar la presentación de informes y el seguimiento de casos con las organizaciones locales, manteniendo al mismo tiempo otros servicios de salud en las zonas afectadas. Al 25 de noviembre, la OMS no había anunciado una fecha de regreso de sus equipos a Mongbwalu.

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