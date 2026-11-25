Se reportan explosiones en Bint Jbeil y Qabrikha. Naïm Qassem desafió el discurso de Joseph Aoun y la justicia militar emitió órdenes contra cinco hombres ya detenidos en el norte. En Egipto, un incendio en la carretera de circunvalación del Gran Cairo mató al menos 30 personas. La Unión Europea está planificando conversaciones con sus asociados de los Balcanes Occidentales desde principios de 2027.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Jueves 26 de noviembre de 2026, medianoche en Beirut. Se informa de dos explosiones en el sur del Líbano, sin resultados confirmados. Naim Qassem responde a Joseph Aoun sobre el papel del estado y las armas. In the North, five warrants target men already detained. En Egipto, al menos 30 personas murieron cerca de El Cairo. En Bruselas, la Unión Europea anuncia nuevas conversaciones con los Balcanes Occidentales.

Líbano del Sur: dos nuevos informes después de Kunine

The National Information Agency reported on Wednesday an explosion in the city of Bint Jbeil, separate from the one announced earlier in Kounine. Se lo asigna al ejército israelí. El envío no especifica la hora exacta de la explosión, el daño o cualquier impacto humano.

In Qabrikha, Marjayoun District, local reports occurred in the evening of an explosion that reportedly hit a parked vehicle. Lo atribuyen a un drone israelí. No se puede establecer confirmación oficial ni evaluación humana. Este informe no debe confundirse con el informe del 24 de noviembre, cuando el municipio anunció que una casa había sido afectada.

Naim Qassem impugna el discurso de la independencia

El secretario general de Hezbollah, Naïm Qassem, respondió el miércoles al discurso de independencia de Joseph Aoun. Acusó al Presidente de poner los ataques israelíes y la acción de Hezbolá en el mismo nivel. Qassem también dijo que su partido reconoció el acuerdo de Taif y la Constitución como un marco político común.

Joseph Aoun había defendido la diplomacia para obtener el retiro israelí y reafirmado que las armas deben ser propiedad del Estado. La intervención de Qassem llevó al anuncio de no acuerdo sobre este asunto.

Justicia militar: cinco órdenes contra hombres ya detenidos

Military investigating judge Ghada Abu Alwan issued arrest warrants against the five men who had already been detained in the Bécharré and Batrun highs case. They were heard in the presence of their lawyer. The judge requested expertise to compare their handwriting with the annotations of the cards and documents seized. No se anunciaron resultados de esta experiencia.

The government commissioner to the military court, Claude Ghanem, also issued search notices targeting three other people to make them heard. No hay indicios de que fueron arrestados. The five detainees, including those accused of formation an armed group, remain presumed innocent.

En Egipto, al menos 30 muertos en la carretera de circunvalación del Gran Cairo

Un camión que transportaba productos de petróleo incendió el miércoles por la noche en la provincia de Al-Warraq, Giza. Las llamas se extendieron a otros vehículos. Los fiscales egipcios informaron de al menos 30 muertes y 25 lesiones en una evaluación provisional. The authorities opened an investigation to establish the origin of the fire. Las pruebas de ADN deben ayudar a identificar a ciertas víctimas.

Balcanes occidentales: discusiones con la UE a principios de 2027

El Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles, en la Cumbre de Bruselas, conversaciones con cada socio de los Balcanes occidentales desde principios de 2027. El objetivo es abrir ciertos sectores del mercado único antes de la adhesión. Ya se han iniciado negociaciones sobre los cargos de vagabundeo con cuatro asociados; Ninguna nueva tarifa entrará en vigor después de esta cumbre.

La Comisión también mencionó 338 millones de euros que Albania, Montenegro y Macedonia septentrional podían recibir en virtud de las reformas. Esta es una cantidad potencial, no un pago anunciado.

Derecho y centro primarios: reunión del 26 de noviembre pospuesto

En Francia, se aplazó la reunión prevista para el jueves como parte de las deliberaciones sobre un derecho y un centro primario. El cambio se refiere a esta reunión preparatoria. No decide si organizar una escuela primaria o si nombrar un candidato presidencial en 2027.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews