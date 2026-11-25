Después de varios outages americanos separados en noviembre de 2026, el Atlántico popularizó el término » Software Beirut ». La inteligencia artificial permite a los equipos encontrar fallas más rápido, pero la continuidad de los servicios depende siempre de los medios disponibles para probar e implementar parches. En Beirut, el precio de la electricidad de emergencia muestra quién es facturado cuando la red pública no es suficiente. Sin embargo, hay un límite a esto: una empresa no puede reparar los servicios de los que depende solo.

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El 13 de noviembre de 2026, la aviación civil estadounidense suspendió las salidas a través de los Estados Unidos tras un desglose en su red de telecomunicaciones. En el mismo mes, los usuarios de Microsoft tuvieron dificultades para acceder a su mensajería y los clientes de JPMorgan Chase experimentaron retrasos de pago. En el Atlántico, el periodista Josh Tyrangiel dio un nombre a esta serie de crisis: Software Beirut. El término no se refiere al software o a un sector de la IA en crisis. Describe una situación en la que los servicios esenciales permanecen disponibles la mayor parte del tiempo, pero su interrupción se vuelve bastante frecuente para que sea necesario predecir cómo lograrlo.

Software Beirut, desde la pista del aeropuerto hasta la red eléctrica

Tyrangiel utilizó la fórmula el 13 de noviembre, aunque todavía no estaba consciente de la causa de detener las salidas. Lo reanudó seis días después en una columna titulada « Bienvenido al Software Beirut ». Entre los dos textos surgieron explicaciones separadas. The Federal Aviation Agency, the FAA, described a telecommunications failure. Microsoft descartó un papel de la AI en su incidente. JPMorgan Chase atribuyó sus retrasos a un defecto de software. El cronograma explica por qué estos eventos fueron reunidos. No demuestra un ataque coordinado ni una causa común.

La FAA registró aproximadamente 12.462 cancelaciones de vuelo el 13 de noviembre, de las cuales 9.082 eran para grandes empresas. Afirma que no todos son el resultado directo de detener las salidas. Esta reserva importa: una figura da la magnitud del día, no el equilibrio exacto de un solo desglose. Sin embargo, el episodio muestra que un incidente con infraestructura compartida puede perturbar a empresas cuyos aviones, tripulaciones y sistemas de reservas propios están en buenas condiciones.

Los senadores demócratas del Comité de Comercio hicieron otra pregunta el 16 de noviembre: ¿Por qué los sistemas de socorro de la FAA no permitieron una recuperación inmediata? They requested real-world testing and verification of procedures to return to the previous state after a change. Se trata de necesidades separadas para la sustitución del equipo. La carta requiere prueba de que el rescate funciona; no establece que ya se ha fortalecido.

En su segunda columna, Tyrangiel explica por qué eligió Beirut. Cuando se interrumpe la energía pública en el Líbano, algunos hogares pueden operar un generador o pagar una suscripción a un operador privado. Otros tienen que ver con las horas de poder a su disposición. El periodista compara esta brecha con un banco que puede financiar un equipo de seguridad informática de un hospital local con mucho menos personal. Su analogía se refiere al acceso a la protección, así como a la naturaleza impredecible de las interrupciones.

Lo que AI acelera, y lo que siempre toma tiempo

En abril de 2026, Anthropic lanzó el Proyecto Glasswing para permitir a un grupo de empresas y organizaciones buscar fallas en el software de los que dependen otros servicios. La compañía les dio acceso a una versión experimental de su modelo Claude Mythos. En junio anunció la prórroga del programa a unas 150 organizaciones adicionales. Este proyecto documenta un cambio específico: los equipos pueden utilizar la AI para examinar más código e identificar defectos pasados que no se han notado. No demuestra que esta tecnología explique las interrupciones de noviembre.

En junio, 21 organizaciones supervisadas por el grupo de investigación Epoch AI emitieron aproximadamente 1.500 opiniones sobre deficiencias graves o críticas. Esto es más de tres veces y media el registro mensual anterior del grupo estudiado antes del anuncio de Mythos. La encuesta incluye información de estas organizaciones, no todas las fallas del mercado. Tampoco nos permite saber, para cada aviso, si el descubrimiento es la responsabilidad de d.

El número de fallas reportadas y el número de fallas no es el mismo. Podemos descubrir más defectos porque estamos mejor y no porque el software se ha deteriorado en unos meses. Por el contrario, una actualización para reparar un defecto puede interrumpir un servicio si perturba otra aplicación. En un caso, el equipo aprendió algo sobre el software. En el otro, los usuarios sufren las consecuencias. Consolidar las dos cantidades para tratar cada anuncio como un parche como un signo de un incidente que ya ha ocurrido.

Una vez que se ha identificado una falla, alguien todavía necesita comprobar qué sistemas están involucrados, preparar la reparación y probarla sin interrumpir su funcionamiento. Un banco no puede interrumpir todos sus pagos al mismo tiempo para aplicar una actualización. Un hospital no puede elegir su tiempo de intervención sin tener en cuenta el cuidado actual. Los proveedores pueden distribuir el mismo parche a miles de clientes. Este último instala en el equipo que no son de la misma edad y no sirven las mismas tareas.

Tyrangiel añade a esta brecha un tema estadounidense: la capacidad de la agencia federal responsable de la ciberseguridad y la protección de la infraestructura, CISA, para coordinar la respuesta. Un proveedor puede reparar su producto; No puede decidir por sí solo el orden en que deben intervenir las redes de salud, transporte o agua. El papel de la coordinación pública es precisamente distribuir información y ayudar a abordar los fallos más relacionados con los servicios como prioridad.

En Beirut, el precio del socorro figura en la factura

Una encuesta publicada en 2023 por Human Rights Watch entre 1.219 hogares libaneses mide lo que la crónica resume en una imagen. En la quinta parte de los hogares más pobres encuestados, uno de cada cinco no tenía acceso a un generador. En el quinto más fácil, era uno de cada cincuenta. Estas cifras no describen el acceso a la electricidad en noviembre de 2026. They establish a gap in the availability of emergency power at the time of the investigation.

En octubre de 2026, el Ministerio de Energía y Agua del Líbano indicó un precio de referencia de 52.622 libras libanesas por hora kilovatio para suscriptores urbanos equipados con un metro a la tarifa estándar. Añadió un paquete mensual de 385.000 libras por cinco amperios o 685.000 libras por diez amperios. Por ejemplo, cinco amperios y 100 kilovatios horas se devuelven a 5.647.200 libras en esta escala, excluyendo las facturas públicas. Cinco amperios son la capacidad de la suscripción, no un volumen de electricidad incluido. La cantidad varía con el consumo, y el arancel oficial por sí solo no proporciona información sobre lo que cobra cada operador.

El Ministerio recuerda a los operadores la obligación de instalar metros. También afirma que no deben imponer un recargo a los clientes que utilizan energía solar en paralelo. Estas reglas muestran que el generador no es sólo un dispositivo que un hogar decide comprar. También puede ser parte de un servicio comercial, con una red de distribución, un arancel y litigio que las autoridades deben tratar. Una factura extra compra horas de uso o una capacidad determinada; no restaura la red a la que permanecen conectados los demás habitantes.

El límite del generador como modelo de computación

En un edificio, un generador puede contener el refrigerador, la iluminación o el ascensor durante un corte, dependiendo de su potencia y los circuitos que suministra. Una empresa también puede proporcionar soluciones de respaldo para sus propios servicios. Sin embargo, un banco no restaura la red telefónica de un cliente y una aerolínea no devuelve las comunicaciones FAA al servicio. Incluso cuando una organización protege su equipo, no controla la infraestructura de la que dependen sus empleados, proveedores y usuarios.

Es también el límite de la elección de la palabra « Beirut ». Cuando se emplea solo, puede pasar una falla de infraestructura por un rasgo de carácter de la ciudad. Sin embargo, la experiencia libanesa se basa en decisiones verificables: cuánto proporciona la red, que fija los aranceles de emergencia y cómo los hogares acceden a ellos. En 2024, el Banco Mundial aprobó un proyecto de 250 millones de dólares para mejorar los servicios de red y apoyar las energías renovables. Este proyecto no financia lo mismo que una acumulación de suscripciones privadas: se refiere a la rehabilitación de un servicio común.

Aplicado a la informática, el paralelo conduce a mirar más allá del volumen de fallas descubiertas. Para determinar si un servicio esencial es más resistente, también es necesario medir cuánto tiempo comienza a reiniciar, si se ha probado su modo de emergencia y quién todavía puede acceder durante la interrupción. El 13 de noviembre, el indicador del pasajero estadounidense no era el número de fallos identificados. Se trataba de si sus aeronaves podían salir, si podían ser notificadas a tiempo y en qué vuelo las aerolíneas podían colocarlas. Son estas funciones, a menudo distribuidas entre varios operadores, que la protección de un sistema único no es suficiente para mantener.

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