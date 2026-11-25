El sindicato de ganaderos y ganaderos anunció que las granjas ganaderas y los mataderos se cerrarían indefinidamente en respuesta al sellamiento y dificultades para obtener permisos. Su comunicado de prensa del 25 de noviembre no especifica la fecha de inicio del movimiento ni las instituciones participantes.

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El sindicato de ganaderos y ganaderos anunció que las granjas ganaderas y los mataderos se cerrarían indefinidamente en respuesta al sellamiento y dificultades para obtener permisos. Su comunicado de prensa del 25 de noviembre no especifica la fecha de inicio del movimiento ni las instituciones participantes.

Los carniceros y sindicatos de ganaderos libaneses anunciaron el miércoles 25 de noviembre que resolvería cerrar indefinidamente las granjas ganaderas y los mataderos. La organización presenta esta medida como respuesta a los enjuiciamientos y sellamientos que, en su opinión, están dirigidos a instalaciones sin las autorizaciones requeridas. No dio tiempo de inicio, ni calendario de aplicación ni lista de establecimientos que seguirían el movimiento.

El sindicato cuestiona las condiciones de establecimiento

In its statement, the union states that it met several officials without obtaining a solution for establishments threatened with closure. Según él, la dificultad comienza antes del control de la salud: los agricultores luchan por encontrar tierras donde se pueden permitir actividades ganaderas o de masacre. Agrega que algunos proyectos se enfrentan a la oposición de los residentes incluso en áreas que considera apropiadas. En su comunicado no se detallan los municipios interesados ni las solicitudes de permisos sin respuesta.

La organización también culpa a las autoridades por permitir a los operadores masacrar para abastecer el mercado y luego perseguir a quienes no tienen las autorizaciones necesarias. Dijo que deseaba continuar el diálogo y dijo que no defendía las deficiencias relacionadas con la seguridad alimentaria. She thanked the Minister of Agriculture, Nizar Hani, for having received a delegation. La reunión, descrita por el sindicato, no dio lugar al anuncio de un acuerdo.

El movimiento anunciado no vale el cierre administrativo general

In particular, the Ministry of Agriculture publishes Decision No. 949 on technical and sanitary conditions for the registration of livestock massacrehouses. El registro de salud de un sitio y la posibilidad de implantar en un campo determinado son dos preguntas distintas. El sindicato impugna las condiciones concretas de acceso a las autorizaciones; no presenta su enfoque como una exención de las inspecciones.

Los sellos reportados por el sindicato son para establecimientos específicos. El juicio colectivo anunciado el miércoles es una decisión sindical. No se ha hecho público ninguna orden de cierre general de los mataderos ni ninguna evaluación de su aplicación con el comunicado de prensa.

No se ha establecido un suministro roto

El texto abarca los servicios de ganadería y matanza. No anuncia el cierre de carniceros minoristas y no especifica la parte de la masacre que se interrumpirá. Ningún volumen retirado del mercado o los cambios de precio debido al movimiento se documentaron en el momento de la publicación.

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