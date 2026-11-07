En el Líbano, una serpiente fósil todavía tenía piernas

Una serpiente fósil descubierta en Al-Nammura conserva dos pequeñas patas traseras. Este animal Cretáceo, llamado Eupodophis descouensi, ilumina la reducción progresiva de las extremidades en las serpientes. En 2011, investigadores estudiaron con rayos X una segunda pierna escondida en la roca, sin destruir el espécimen. Este episodio de nuestra serie « ¿Sabes? » distingue estructuras observadas, interpretaciones científicas y preguntas abiertas sobre este patrimonio paleontológico libanés y la historia evolutiva de los reptiles.

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¿Lo sabías? En el Líbano, una serpiente fósil conserva dos pequeñas patas traseras. Descubierta en Al-Nammura, Eupodophis descouensi vivía en el Cretáceo. Su esqueleto observó una etapa de reducción de la extremidad en las serpientes. Una de sus piernas, escondida en la roca, fue estudiada con rayos X en 2011.

En la placa de piedra caliza, la columna dibuja una curva larga. Las costillas se siguen, delgadas y ajustadas. El animal parece una serpiente. Sin embargo, cerca de la pelvis, unos pocos huesos pequeños cambian la lectura del fósil: este reptil todavía tenía extremidades ocultas.

El espécimen viene de Al-Nammura, uno de los depósitos fósiles en el Líbano. Pertenece al Cenomaniano, una subdivisión del Cretáceo Superior. La labor de divulgación científica dedicada a su examen en 2011 le atribuyó aproximadamente 95 millones de años. Este número sigue siendo un orden de magnitud geológica, no una fecha específica de nacimiento.

Una serpiente fósil del Líbano, con piernas reales

El nombre de la especie, Eupodophis descouensi, apareció en literatura científica en 2000. Jean-Claude Rage y François Escuillié describieron este animal en la investigación sobre las primeras serpientes. Su interés reside en una combinación anatómica: un cuerpo muy alargado, pero una pelvis y pequeños miembros traseros todavía presentes.

Así que no es una serpiente actual nacida con una anomalía. El fósil da testimonio de una especie antigua. Tampoco debemos imaginar un reptil corriendo en dos piernas grandes. Estas extremidades son pequeñas en comparación con el cuerpo. Su presencia no es suficiente para establecer cómo los usó el animal.

Los paleontólogos acercan a Eupodophis a otras serpientes fósiles con extremidades traseras, incluyendo a Pachyrhachis y Haasiophis, conocidos en Oriente Medio. Estas formas muestran que la anatomía serpentina no consistía en la desaparición simultánea de todas las estructuras. Un cuerpo de serpiente podría coexistir con restos reconocibles.

La segunda pierna todavía estaba en la piedra

Una pierna era visible en la superficie del espécimen estudiado. El otro estaba escondido en el plato. Para examinarlo sin romper el fósil, un equipo internacional utilizó una técnica de imagen sincrotron. Alexandra Houssaye, luego en el Museo Nacional de Historia Natural y el CNRS, dirigió esta investigación.

Las medidas tuvieron lugar en Grenoble, en el Sincrotrón Europeo. También participaron investigadores del Instituto de Tecnología Karlsruhe. El instrumento permitió observar un objeto plano, difícil de estudiar con ciertos métodos clásicos de tomografía.

El principio es registrar muchas imágenes desde diferentes ángulos. Su procesamiento entonces reconstruye un volumen digital. Esto permite a los investigadores distinguir entre las estructuras sepultadas en la roca. Esta operación no gira físicamente los huesos desnudos: produce una observación virtual de su organización.

Los resultados, publicados en 2011, confirmaron la presencia del segundo miembro. Las imágenes muestran una pata plegada a la rodilla. También identifican huesos pequeños del tobillo, sin huesos del pie o dedos. Este detalle documenta una reducción de miembros ya avanzada, en lugar de una pierna de miniatura completa.

Lo que los huesos revelan, y lo que no dicen

El estudio también examinó el interior de los huesos. Su arquitectura era similar a la de los miembros de los lagartos terrestres de hoy. Los investigadores sugirieron que el pequeño tamaño de las piernas corresponde a un crecimiento más lento o anterior.

Esta interpretación no es una observación directa de animales vivos. El fósil conserva estructuras mineralizadas; los científicos sacan información sobre su desarrollo. Los huesos observados deben distinguirse del mecanismo propuesto para explicar su tamaño.

Eupodophis no regula por sí misma toda la historia del origen de las serpientes. Las relaciones entre diferentes líneas fósiles, su forma de vida y la apariencia de sus personajes requieren comparación. Presentarlo como « el antepasado de todas las serpientes » iría más allá de lo que su estudio establece.

Las serpientes actuales mantienen otras pistas

El archivo no se basa únicamente en fósiles. Algunas serpientes actuales, incluyendo boas y pitones, conservan vestigios de la cuenca y extremidades traseras. Estas estructuras no las hacen animales capaces de caminar sobre las piernas. Sin embargo, ofrecen elementos de comparación anatómica.

Las investigaciones publicadas en 2016 también examinaron los mecanismos genéticos del desarrollo de los miembros. Estos incluyen secuencias que controlan la actividad de un gen llamado Hedgehog Sonic. Este gen interviene en la organización de las extremidades en los vertebrados.

Este trabajo muestra que los cambios en la regulación genética pueden contribuir a la reducción de los miembros. Complementan las observaciones anatómicas. No constituyen un análisis del ADN de Eupodophis: los experimentos se refieren a organismos actuales y secuencias genéticas, no material genético extraído del fósil libanés.

Observe un fósil sin decirle todo Un hueso visible permite estudiar una forma, tamaño o articulación. Su aparente ausencia requiere más precaución: parte del esqueleto puede ser perdido, oculto o mal conservado. El caso de la segunda etapa de Eupodophis ilustra este límite. No apareció en la superficie, pero existió bien en la placa. Una imagen científica en color también requiere una lectura cuidadosa. Los colores de una reconstrucción digital se utilizan para distinguir estructuras. No revelan el color del animal vivo. Análogamente, un dibujo de reconstitución ofrece una apariencia; La fotografía del fósil sólo muestra lo que conserva la roca.

Al-Nammoura, un archivo del mundo marino

El vínculo con el Líbano es concreto. Eupodophis pertenece a los fósiles marinos descubiertos en sus matices del Cretáceo. Al-Nammoura, junto con Haqel, Hjoula y Sahel Alma, es uno de los campos estudiados para la diversidad y conservación de sus organismos.

Estos grupos incluyen peces, crustáceos y cefalopodos. Reptiles añaden otras partes a la reconstrucción de ecosistemas antiguos. Una síntesis científica publicada en 2024 describe a Eupodophis como uno de los ejemplos destacados de este patrimonio, con sus miembros retrospectivos.

Las fotografías del espécimen ya identifican la cuenca y la pequeña pierna visible. Pero la superficie de la piedra entrega sólo parte de la información. En el caso de esta serpiente al-Nammura, el otro miembro esperaba una observación de rayos X, sepultada desde el Cretáceo en unos pocos milímetros de piedra caliza.

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