Irán: Washington crea fuerza de trabajo Puerta de hierro · Voces globales

El Comando Central de Estados Unidos está estableciendo un nuevo equipo para obstruir los circuitos de suministro de Irán por tierra y el Mar Caspio. Se llama « Puerta de Hierro », es coordinar los servicios estadounidenses de Tampa, Florida. La información fue revelada el sábado 7 de noviembre, sobre la base de un comunicado del comando.
Iron Gate dirige carreteras iraníes bajo sanciones
El plan abarca sistemas avanzados de armas, tecnologías de doble uso y bienes sancionados. También se dirige a los ingresos ilícitos que pueden alimentar ese comercio. Por lo tanto, el alcance anunciado no corresponde a una prohibición general de todo comercio terrestre con Irán.
En los informes de prensa se describe un equipo interno de aproximadamente 20 efectivos militares y civiles. Su sede estará en Tampa, donde trabajará con otras administraciones estadounidenses. Esta organización no constituye el anuncio de un despliegue de veinte personas en la frontera iraní.
Ampliación de los arreglos marítimos
El Almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, presenta esta coordinación como un medio para limitar la reconstrucción de las capacidades militares iraníes. Se refiere en particular a la rehabilitación de las plantas de armas y a la renovación de las existencias.
El comando estima que su bloqueo naval impidió que las exportaciones de petróleo crudo valieran más de 25 mil millones de dólares. Esta cantidad sigue siendo una valoración americana. La información consultada no permite la verificación independiente.
La creación de Iron Gate extiende el campo de coordinación a los pasajes terrestres y el Caspio. En sí misma no se documenta el cierre de un puesto fronterizo o la interceptación de un cargamento en estos ejes.
Aún quedan por especificar las modalidades operacionales
El anuncio da un nombre, un lugar de coordinación y categorías de flujo selectivas. No proporciona una lista de países asociados, nuevos controles fronterizos o un calendario detallado para su aplicación. Todavía no se presentan resultados operacionales específicos para este equipo.
Las siguientes aclaraciones esperadas se refieren a las administraciones asociadas, los medios utilizados para rastrear las mercancías y los primeros pasos efectivamente tomados en las rutas correspondientes.
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