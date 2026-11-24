Hezbollah MP Hussein al-Hajj Hassan acusa a los Estados Unidos de pesar acusaciones contra cinco hombres detenidos en las alturas de Batrun y Bcharré. Afirma que el 16 de noviembre se esperaba una liberación, sin proporcionar ninguna prueba pública de una intervención estadounidense en los procedimientos judiciales.

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Hezbollah MP Hussein al-Hajj Hassan acusó a los Estados Unidos el martes 24 de noviembre de cargos contra los cinco hombres arrestados en las alturas de Batrun y Bcharré. En una conferencia de prensa en el Parlamento, dijo que esperaba su liberación el lunes 16 de noviembre por la mañana. No presentó una decisión de liberación ni un documento que atestigua una intervención estadounidense.

Cargo de interferencia sin evidencia pública

Al-Hajj Hassan afirmó que la presión externa había llevado a algunos jueces a enjuiciar a los cinco hombres. En particular, desafió al que llamó al Alto Comisionado de los Estados Unidos. Esta expresión pertenece al vocabulario político del diputado, no a un título diplomático oficial. No basta con identificar a la persona interesada. No hay evidencia pública que apoye el vínculo entre Washington y la decisión del fiscal militar.

The MP presented the five men as arbitrarily detained. Según él, estaban en la región para una misión social y no realizaban actividades clandestinas. He also accused the authorities of politicizing the case and fuelling religious tensions. Estas declaraciones son la versión que defiende públicamente, no las conclusiones judiciales.

Detenciones del 10 de noviembre al enjuiciamiento militar

The five men were arrested on 10 November. El Fiscal Ahmad Rami al-Haj había confirmado que la oficina de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Interna estaba realizando investigaciones. Al día siguiente, el Primer Ministro Nawaf Salam había indicado que se había puesto en contacto con los funcionarios judiciales y de seguridad y le había asegurado que la ley sería el único límite de la investigación.

On 18 November, prosecutions were reported by decision of the government commissioner to the military court, Justice Claude Ghanem. According to public information, they cover the establishment of an armed group, the recruitment of members, their equipment and their supply of weapons. El líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, pidió que se escuchara a los oficiales militares y de seguridad de Hizbullah. Esta llamada es una declaración política; no es culpable de una citación judicial o prueba de culpabilidad.

La decisión del 2 de marzo en el corazón de la batalla política

Al-Hajj Hassan también desafió la decisión del Gobierno del 2 de marzo, que prohíbe las actividades militares y de seguridad de Hezbollah y reafirma que las decisiones sobre la guerra y la paz son responsabilidad del Estado. El MP considera que esta medida es contraria a la Constitución y impugna que puede servir de base para el enjuiciamiento. In the absence of access to the prosecution, it is not possible to establish the place of this decision in the reasoning of the prosecution.

La conferencia de prensa mueve así el debate más allá del destino de las cinco personas: Hezbollah cuestiona la independencia del procedimiento, mientras que sus oponentes exigen que la investigación vuelva a la cadena de responsabilidad. Ni se establece la existencia de presión estadounidense ni la responsabilidad penal del acusado. Los cinco hombres siguen siendo presuntos inocentes.

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