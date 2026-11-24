Terre-Lebanon informó después de ocho informes de registro en cinco distritos del Monte Líbano. The association indicated that it had filed complaints and asked the authorities to better control permits. En Aukar-Dbayeh, cuestionó la evaluación ambiental de un proyecto complejo deportivo para el que declaró que se había expedido un permiso de registro.

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La asociación Terre-Lebanon dijo seguir ocho informes de cortes de árboles en el Monte Líbano. En un comunicado de prensa publicado el martes 24 de noviembre, afirmó que había recibido las advertencias durante noviembre a través de su programa Green Rangers y luego presentó denuncias. Las situaciones van desde supuestos recortes en tierras privadas hasta un sitio que la asociación dice está autorizada por el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, no todos están sujetos al mismo procedimiento, y la lista no es un registro oficial de infracciones.

Informes en cinco distritos

En Kesrouan, la asociación reporta recortes repetidos en Ghusta y hacia Ain Warka. También reporta trabajo en Ehmej y cortes de roble en Lassa, distrito de Jbeil. En el mismo distrito, reporta registro e instalación de sitios de producción de carbón vegetal cerca de Fatrat y Qarqariya, en una zona conectada a la reserva de biosfera Jabal Moussa y Nahr Ibrahim.

En Al-Bireh, en el Shuf, y en Kfarmatta, en el distrito de Aley, las quejas se refieren, según la asociación, a los pinos cortados en tierra privada desconocida para sus propietarios, en el perímetro del río Damour. El Ministerio de Medio Ambiente enumera Damour y Nahr Ibrahim entre los sitios naturales protegidos. Esto no es suficiente para definir en el suelo cada uno de los paquetes mencionados: éste es uno de los elementos a establecer por archivo.

Un permiso de registro no responde a la cuestión del impacto ambiental

En Aukar-Dbayeh, Metn, Terre-Lebanon afirma que un permiso del Ministerio de Agricultura permitió el corte de cien pinos para construir un complejo deportivo. Pregunta si se ha completado la evaluación ambiental del proyecto. It reports separate oak cuts at Ain El-Kharrubé, which it presents as being carried out under cover of forestry maintenance. The press release does not reproduce the licence of the complex or a notice from the Ministry of Environment. Por lo tanto, no permite concluir que el sitio era irregular.

El Decreto 8633 del Líbano de 2012 distingue la proyección ambiental de la evaluación del impacto total. El tipo de proyecto, ubicación y sensibilidad del sitio determinan el procedimiento. The association asks the Ministries of Agriculture and the Environment to verify these obligations before granting the relevant permits and to monitor compliance with the permits on the ground.

According to Terre-Lebanon, half of the eight cases reported concern protected sites. Esta cifra describe sus informes de noviembre, no todos los recortes en el Monte Líbano. The association reports following complaints with the Internal Security Forces and the relevant administrations. No se anuncian resultados de investigación ni decisiones judiciales en el comunicado de prensa.

Archivo fotográfico: Reserva de biosfera Jabal Moussa, Julio 2020; no muestra los cortes reportados. MrPixels / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxeo y apósito Libnanews bajo la misma licencia.

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