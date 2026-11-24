El Servicio Meteorológico de Estados Unidos mantiene una advertencia de inundación costera hasta el jueves por la tarde en las costas bajas de San Francisco y Bahías de San Pablo. El miércoles por la mañana, se espera que la marea alta alcance su nivel más alto de la semana. Una fuerte alerta de hinchazón también apunta a la costa pacífica.

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El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos mantiene una advertencia de inundación costera hasta el jueves 26 de noviembre, a las 16.00 horas de la hora local, para las bajas costas de la Bahía de San Francisco y la Bahía de San Pablo. El nivel de agua más alto de este episodio se espera el miércoles por la mañana en San Francisco. Las grandes mareas coinciden con el paso de una perturbación, que puede añadir un surcote a la marea astronómica.

El pico esperado miércoles a las 10:49 a.m

En la estación de medición de San Francisco, el Servicio Meteorológico Nacional planea el miércoles 25 de noviembre a las 10:49 a.m. un nivel más alto de unos 82 centímetros en el nivel del mar habitual. El jueves, el pico previsto de aproximadamente 1138 sería de aproximadamente 67 centímetros por encima de la misma referencia. Estas estimaciones se refieren a un punto de medición: no representan la profundidad del agua en las calles ni un calendario válido para toda la costa. De un sector a otro, la hora del mar abierto puede variar de una hora y media.

Para el miércoles, el servicio estadounidense estima el nivel esperado cerca de las mareas más altas observadas en la zona. Esto no es un registro ya registrado. El pronóstico tiene en cuenta un exceso de probabilidad de acercarse a un medio metro, al que se añade el efecto de agua más cálido que el normal en el Pacífico. Cuando estas condiciones se superponen con el mar abierto, el agua puede llegar a porciones de muelle o pavimento por lo general fuera del agua.

En el Pacífico, una alerta separada

En las porciones afectadas de la costa del Pacífico, desde Point Reyes al sur de la bahía de Monterey y Big Sur, la advertencia de inundación costera va de 6 a.m. a 4 p.m. el miércoles. Una fuerte advertencia swell cubre el día del miércoles en playas expuestas, donde el servicio proporciona ondas de 6 a 9 metros. El paso de la perturbación también puede traer lluvia de martes a miércoles por la mañana. Estas condiciones no son las mismas que en las costas protegidas de la bahía.

Para el viaje de Acción de Gracias, la advertencia no significa que toda la red vial esté cerrada. Las autoridades previenen principalmente la inundación de puntos en las carreteras bajas y recomiendan no pasar una presa o comprometerse en una carretera sumergida. En las playas expuestas, el servicio requiere mantenerse fuera del agua y evitar los diques y los chorros. Todas las veces indicadas son California.

Foto de cubierta: marea alta en el muelle 14 en San Francisco, 4 de diciembre de 2025. Archive, California King Tides Project; cropping and dressing Libnanews. No muestra el episodio del 24 de noviembre de 2026.

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