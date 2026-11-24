Joseph Aoun fue testigo de la elevación de la bandera sobre el túnel Nahr el-Kalb. La ceremonia no resuelve la disputa sobre la base concreta construida cerca de los tallos. Entre la carta de las Obras Públicas, la posición de la Cultura y la investigación judicial mencionada, quedan por aclarar varios documentos.

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Joseph Aoun habló el 21 de noviembre en Nahr al-Kalb, donde la Guardia Republicana levantó la bandera libanesa sobre el túnel. Pero la ceremonia de la Independencia no solucionó la disputa sobre la base concreta cerca de los tallos. El municipio invoca un acuerdo de Obras Públicas. Cultura pidió que se detuviera el sitio de construcción. ¿Qué permitió exactamente el documento utilizado por el municipio?

A las 18.00 horas, el presidente y su esposa Nehmat Aoun llegaron a la escena. Nabih Tohmé, Chairman of the Dbayeh City Council, Zuk al-Kharab, Aukar and Haret al-Bellaneh, welcomed them. La pareja presidencial firmó una réplica de la bandera de la Independencia de 1943, y Joseph Aoun dio su discurso. El informe del Ministerio de Información da fe de la elevación de la bandera. No se ha informado de ninguna decisión sobre el estado del sitio. La presencia del Jefe de Estado da la importancia política de la ceremonia; no constituye una autorización para construir.

Nahr el-Kalb: una autorización de trabajo en disputa

La comuna ya había comenzado a construir una base en 2025. El trabajo se interrumpió el 15 de noviembre de ese año, según el recordatorio del Ministerio de Cultura retransmitido un año después. El proyecto se reanudó a principios de noviembre de 2026. On 9 November, the Minister of Culture, Ghassan Salamé, asked his interior counterpart, Ahmad Hajjar, to intervene. The Directorate General of Antiquities maintained that she had not given a permit for the basement. Según el ICOMOS Líbano, el ministro también apeló a la Fiscalía del Monte Líbano para solicitar que se detuviera el trabajo.

Nabih Tohmé defendió otra lectura. When questioned on 9 November, he claimed that the site was on a package not classified as antigüedadques. También invocó un acuerdo del Ministerio de Obras Públicas obtenido aproximadamente un mes antes, así como una instrucción para reanudar el trabajo. Su posición se basa en la distinción entre la ubicación de las inscripciones y la trama donde se estableció el mástil.

El ICOMOS Líbano, que afirma haber examinado la carta de Obras Públicas, impugna su alcance. En su alerta del 17 de noviembre, el comité lo describió como un aviso de no objeción. Según su lectura, el correo no exime al municipio de otros permisos y requiere que preserve los elementos naturales y arqueológicos. Una carta abierta hecha pública antes de la ceremonia fecha la carta del 15 de octubre y la vincula a una solicitud municipal del 3 de septiembre.

The full text of this letter and that of the judicial investigation referred to were not found in the public documents consulted. Por lo tanto, no es posible verificar si la instrucción fue para el trabajo tal como se realizó, o qué condiciones acompañaron una posible reanudación. No se identificó ningún aviso patrimonial posterior que autorizase la base en este registro público. Esto no hace posible declarar ilegal el sitio: esto no deja respuesta a la cuestión del acto que habría permitido el desarrollo efectivamente realizado.

El límite de un paquete no dice todos los efectos del mástil

La alerta ICOMOS se relaciona con una base de hormigón armado destinada a un mástil de 16 metros en el promontorio que domina el túnel. El comité no discute levantar la bandera. Concurre en la elección de ubicación, dimensiones y posibles efectos de anclaje en la roca. Estos riesgos no son evidencia de degradación del esqueleto.

El debate va más allá de la distancia entre la base y la primera inscripción. En Nahr al-Kalb, el relieve explica la existencia misma de los tallos: este estrecho paso entre el mar y la montaña vio el desfile de ejércitos que dejaron su marca en piedra caliza. El expediente presentado por el Líbano a la UNESCO describe un conjunto de 22 fichas, relieves e inscripciones. Dos inscripciones libanesas recuerdan la evacuación de tropas extranjeras en 1946 y la retirada israelí del Sur en 2000. Para el comité, la evaluación del impacto también tuvo que comparar otros lugares y medir el efecto visual del mástil antes de la construcción.

Tres situaciones distintas en la UNESCO

Desde 2005, el registro internacional Mémoire du monde ha acogido el documental dossier des steles. Desde 2019, el sitio arqueológico también ha estado en la lista indicativa del Líbano, un posible paso hacia una aplicación del Patrimonio Mundial, y no en esta lista. Por último, desde el 18 de noviembre de 2024, se ha concedido una protección temporal mejorada en el marco del Segundo Protocolo de la Convención de La Haya, que se refiere a los bienes culturales en caso de conflicto armado. Ninguno de estos tres estatutos aborda la cuestión del permiso para este sitio.

ICOMOS solicita la eliminación del sótano, la restauración del sitio y la búsqueda de una ubicación fuera del sitio y sus alrededores. Estas solicitudes no son una decisión desmontable. Desde la ceremonia, la cuestión se ha abordado en piezas específicas: el alcance del proyecto, el alcance de la investigación judicial y la existencia de una opinión escrita sobre las antigüedades en la base que se construyó.

Documentos de referencia

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