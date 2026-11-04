Cisjordania: ex-general ayuda a cultivadores de olivos

En la Ribera Occidental, antiguos oficiales israelíes acompañaron a los agricultores palestinos a cosechar sus aceitunas cerca de Qusra. Su iniciativa responde a la violencia de los colonos y a las restricciones de acceso. El ejército afirma proteger cultivos coordinados, mientras que las Naciones Unidas documentan ataques persistentes y obstáculos a la tierra agrícola palestina.

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Los ex oficiales militares israelíes acompañaron a los agricultores palestinos el martes 3 de noviembre para cosechar sus aceitunas cerca de Qusra en la Ribera Occidental ocupada. Esta iniciativa solidaria viene en un momento en que la violencia de los colonos y las restricciones de acceso interrumpen la reunión.

En Cisjordania, oficiales retirados junto a los recolectores

El ex general Eyal Ben-Reuven explica que durante varios meses ha reunido a un grupo de unos treinta ex oficiales militares, incluyendo seis generales. Esta figura describe el colectivo constituido: no permite afirmar que sus treinta miembros estuvieron presentes en olivares el martes.

Según una agencia de noticias presente en el sitio, Ben-Reuven compara ataques de colonizadores con pogroms. Se refirió en particular a la violencia contra las mujeres y los niños. Otros participantes denuncian la ocupación y sus consecuencias para los palestinos e Israel.

Esta participación de ex oficiales no es una operación del ejército israelí. Es un proceso de solidaridad con los agricultores palestinos que se enfrentan a la violencia.

En Qusra, el acceso a los árboles sigue siendo el reto inmediato

Nimr Nazzal, propietario de tierra cerca del pueblo, afirma que no pudo unirse a sus olivos sin este acompañamiento, debido a ataques de colonos. También acusa al ejército de protegerlos. Este cargo es el del propietario, no un hallazgo hecho para cada incidente.

Por lo tanto, la ayuda prestada a los cosechadores se refiere tanto a la presencia en las parcelas como al trabajo de cosecha. Los testimonios reunidos en Qusra describen un acceso que los agricultores temen no está garantizado cuando están solos.

Una cosecha marcada por ataques y acceso perdido

En el informe humanitario de las Naciones Unidas de 29 de octubre se enumeran 38 ataques de colonos vinculados a la cosecha entre el 20 y el 26 de octubre. They caused injury or damage to property. Esta evaluación abarca toda la Ribera Occidental, no la única aldea de Qusra.

El documento describe ataques, robo de aceitunas y equipo, y la destrucción de la propiedad agrícola. También toma nota de las suspensiones coordinadas de acceso en partes de las provincias de Jenin y Naplusa y detrás de la barrera Qalqiliyah.

Army claims to protect coordinated harvests

In a statement dated 27 October, the Israeli army claimed to have protected the harvesting operations at approximately 100 coordinated sites. Aseguró que la gran mayoría procedía sin incidentes inusuales y dijo que había aumentado su fuerza para prevenir la violencia.

Esta presentación general no responde individualmente a las acusaciones formuladas en Qusra. Abarca operaciones coordinadas, mientras que las observaciones humanitarias también incluyen tierras que son inaccesibles. Los equipos de apoyo a la cosecha siguen estando presentes con los agricultores, pero las Naciones Unidas señalan que su asistencia sigue llegando a un número limitado de beneficiarios en la mayoría de las localidades.

Referencias y crédito fotográfico

Archivo fotográfico: Coleccionistas israelíes y palestinos en Qafin, Ribera Occidental, octubre de 2008. Esta fotografía no muestra Qusra el 3 de noviembre de 2026, ni los antiguos oficiales mencionados en el artículo.Orrling / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Imagen no modificada.

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