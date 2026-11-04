Medios: futuros arriba, dolar abajo

Los mediados de los Estados Unidos pesaban primero sobre los futuros, antes de rebotar en la mañana del 4 de noviembre. A pocas horas de Wall Street, los registros disponibles indican un aumento en futuros y un dólar más bajo contra el euro. Este análisis distingue entre precios puntuales, rendimientos de bonos e indicaciones previas a la apertura. También explica los efectos sobre los pagos en euros y los límites de una lectura exclusivamente política de los movimientos de mercado observados.

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Los períodos intermedios estadounidenses causaron un primer temblor en los mercados y luego un rebote en los contratos futuros. Este miércoles 4 de noviembre de 2026, las indicaciones disponibles antes de Wall Street apuntan hacia una apertura positiva, sin garantizarlo. El dólar está en contra del euro. Sin embargo, los inversores deben distinguir entre resultados electorales, expectativas sobre Washington y resultados empresariales.

Pre-opening point prepared on November 4, 2026. Declaración final de futuras entradas: 11.14 a.m. UTC, o 6.14 a.m. en Nueva York. La declaración de divisas es anterior y se identifica por separado. Estos datos no son calificaciones en línea.

Midterms: a rebound before the American session

Los demócratas han ganado el control de ambas cámaras del Congreso, según los resultados reportados este miércoles. La primera reacción, sin embargo, no puso la dirección para toda la mañana. Los contratos Nasdaq-100 perdieron hasta el 2,4% por la noche, en comparación con el 1,4% de los contratos S implicaP 500. A las 0813 UTC, ya habían recuperado terreno ligeramente positivo.

El punto de mercado publicado en 1114 UTC indica entonces un aumento del 1% en futuros S plagaP 500 y Nasdaq. El crecimiento de Dow Jones es del 1,4%. El rendimiento de 10 años fue del 4,93%. Estas indicaciones describen los instrumentos negociados antes del período ordinario de sesiones, no el desempeño inicial de los índices de puntos.

Instrumento Indicación Marco de tiempo Futuro +1 % 4 de noviembre, 11:14 horas UTC Future Nasdaq +1 % Mismo envío Future Dow Jones +1,4 % Mismo envío Deuda estadounidense a 10 años Rendimiento del 4,93% Mismo envío EUR/USD en efectivo 1 euro = 1.236 dólares; +0,4% 4 de noviembre, 0823 UTC

The hours shall indicate the publication of the statements, unless specifically stated otherwise. Las variaciones son las notificadas por los envíos; no miden el movimiento desde el anuncio de los resultados. Por lo tanto, las figuras de la tabla no forman una fotografía simultánea.

Lo que uno puede esperar de la apertura

Wall Street abrió su reunión ordinaria a las 9.30 horas en Nueva York, a las 14.30 horas y a las 16.30 horas en Beirut. Si los futuros conservan sus ganancias hasta entonces, un cambio es el escenario consistente con estas indicaciones. Sin embargo, el aumento exacto del porcentaje de los índices sería un pronóstico inseguro.

La distinción cuenta después de una noche de reversión. Un contrato de futuros refleja los precios que los interesados acuerdan negociar en un momento dado. La apertura de acciones es entonces el resultado de órdenes específicas para cada título. Por lo tanto, una progresión de futuros no significa que todos los valores aumenten o que el período de sesiones termine en verde.

La lectura debe abarcar varios aspectos: la dirección de los principales índices, la participación de los sectores y la evolución de las tasas. Un rebote concentrado en algunas grandes capitalizaciones tendrá un alcance diferente de un aumento ampliamente compartido. Los primeros intercambios también comprobarán si las compras previas al período de sesiones son resistentes a la llegada de volúmenes del mercado regular.

El dólar cae, el euro gana terreno

En el mercado de divisas, el punto publicado a las 8:23 a.m. UTC coloca el euro en $1,1236, hasta el 0,4%. El índice del dólar es 101.41. El rendimiento de 10 años cayó en casi tres puntos de base a 4.921%. Por lo tanto, esta secuencia combina la apreciación del euro y la disminución de los rendimientos estadounidenses.

La cotización EUR/USD es el número de dólares necesarios para comprar un euro. Cuando se levanta, el euro se vuelve más fuerte y el dólar se debilita en esta relación. A la 1.1236, un dólar representa alrededor de 0.8900 euros. Este cálculo inverso ayuda a entender el movimiento, pero no corresponde a un banco o tipo de cambio.

Un ejemplo puramente aritmético: una factura sin cambios de 1.000 euros representa $1,123.60 en este curso. Para un comprador con dólares, un aumento adicional de EUR/USD aumentaría su costo. Para una persona con euros y pagando un precio fijo en dólares, por el contrario, reduciría los gastos en euros, excluyendo los costos.

Este mecanismo también se aplica a los hogares y empresas libaneses que reciben dólares pero pagan ciertos gastos en euros. No predice inmediatamente los precios en las tiendas. Los contratos, las existencias, los márgenes y los costos de conversión cambian el tiempo y el alcance de la transmisión.

Tasas y tecnología complican la lectura de políticas

Los inversores temían primero un control parlamentario más estricto de la inteligencia artificial. Pero este miedo representa una anticipación, no una regulación que ya ha entrado en vigor. Por lo tanto, el resultado electoral no es suficiente para establecer una futura disminución de las ganancias del sector.

El nuevo Congreso ejercerá sus poderes a partir de enero de 2027. Una mayoría parlamentaria que se oponga al Presidente puede complicar nuevas reducciones fiscales o gastos adicionales. Esta perspectiva puede influir en las expectativas de los déficits y los problemas de bonos. Sin embargo, no elimina ninguna medida existente por sí sola. Donald Trump mantendrá su poder de veto; Superar requiere una mayoría de dos tercios en cada habitación. Por lo tanto, los mercados evalúan un equilibrio de poder, no un programa económico ya votado.

Las noticias de las empresas traen otro motor. In the 11.14 a.m. UTC survey, Arista Networks gained 11.4 per cent before the meeting, after its results and prospects. El fondo VanEck Semiconductor cotizado creció un 1,6%. Estos movimientos muestran por qué asignar cualquier variación en Nasdaq a mitad de período sería excesivo: las publicaciones financieras y el debate político superponen.

Las obligaciones dan una señal separada. Cuando las compras aumentan el precio de una seguridad de tipo fijo, su rendimiento disminuye. Esta relación explica cómo la deuda de Estados Unidos puede progresar a medida que su retorno disminuye. Una caída de tres dosis significa 0,03 puntos porcentuales, no una caída del 3% en la tasa.

Los rendimientos inferiores pueden reducir el atractivo relativo de una inversión en dólares, siendo todas las demás cosas iguales. Pero el tipo de cambio también depende de la perspectiva europea y de la comparación entre las políticas monetarias. La Reserva Federal no establece un objetivo de precio para el dólar. El mercado de divisas determina su valor.

El euro no recibe ninguna garantía de crecimiento duradero

El movimiento observado el miércoles no es una trayectoria adquirida durante las próximas semanas. Los cambios en las expectativas de tipos de interés, crecimiento o inflación pueden cambiar la demanda de divisas. El petróleo y los riesgos geopolíticos también siguen siendo propensos a cambiar el comercio. Los períodos intermedios agregan información a este conjunto; No lo están reemplazando.

Para los importadores europeos, un euro más fuerte puede reducir el costo de los productos facturados en dólares. Para algunos exportadores, puede hacer que los precios sean menos competitivos o reducir los ingresos convertidos en euros. El efecto sobre los precios del consumidor sigue siendo parcial y estancado. Un cambio en la moneda no pasa completamente a las facturas al día siguiente.

La siguiente prueba concreta llega a las 14:30 p.m. UTC con la apertura de acciones estadounidenses. Las publicaciones de las actividades de los servicios que se esperan pueden cambiar las tasas y las monedas. Entonces será necesario comparar los precios efectivamente negociados con las indicaciones de pre-apertura, en lugar de transformar el rebote de futuros en resultados ya adquiridos.

Fuentes y referencias

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